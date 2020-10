Gäbe es einen Wettbewerb, welche Bandlogos die bekanntesten sind, hätten AC/DC gute Chancen, ihn zu gewinnen. Das Logo mit den hartkantigen Buchstaben und dem „High Voltage“-Blitz hat sich eingeprägt. Millionen Band-Shirts können nicht irren.

Nun bieten AC/DC nur wenige Tage vor dem Album-Comeback mit „Power Up“ auf der Website der Band, die inzwischen vollständig im Zeichen der neuen Songs steht, die Möglichkeit, mithilfe eines Generators die eigenen Namensinitialen in ein persönliches AC/DC-Logo zu verwandeln. Natürlich eine schöne Vorlage fürs Social-Media-Outfit.

HIER geht es zum Generator!

„Power Up“: Alles, was man wissen muss über Tracklist, Cover, Deluxe-Edition, VÖ-Datum

Das AC/DC-Comeback ist in vollem Gange. Nachdem am 7. Oktober die neue Single „Shot In The Dark“ ihre Premiere feierte, wurde nun auch die Tracklist des kommenden Albums veröffentlicht. Dieses wird wider Erwarten laut offizieller Ankündigung übrigens nicht „PWR/UP“ sondern „Power Up“ geschrieben. Weiterlesen AC/DC: „Shot In The Dark“– 5 essentielle Erkenntnisse Soeben veröffentlichten AC/DC ihre neue Single „Shot In The Dark“. Alles über die triumphale Rückkehr

„Power Up“ Tracklisting

„Power Up“ wird zwölf Songs enthalten – die soeben erschienene Single „Shot In The Dark“ ist der dritte Song auf dem Album.

„Realize“ „Rejection“ „Shot In The Dark“ „Through The Mists Of Time“ „Kick You When You’re Down“ „Witch’s Spell“ „Demon Fire“ „Wild Reputation“ „No Man’s Land“ „Systems Down“ „Money Shot“ „Code Red“

AC/DC – Shot In The Dark (Official Audio) auf YouTube ansehen

Deluxe-Box mit Neon-Logo und Lautsprechern

Das Album der Australier wird in mehreren CD- und Vinyleditionen sowie in digitaler Form erhältlich sein. Unter anderem soll es eine limitierte Edition geben, die als „one-of-a-kind-Deluxe Box“ angekündigt wird. Die Box kommt mit AC/DC-Neonlogo, das auf Knopfdruck leuchtet, gleichzeitig ertönt aus integrierten Lautsprechern das Anfangsriff der Single „Shot In The Dark“. Neben einem CD-Package ist darin auch ein zwanzigseitiges Booklet mit exklusiven Fotos sowie ein eigenes USB-Ladekabel enthalten. Außerdem soll es mehrere limitierte Vinyl-Versionen geben. Weiterlesen AC/DC: 10 Dinge über die Band, die Sie garantiert noch nicht wussten

Album im November

„Power Up“ erscheint am 13. November 2020. Es ist das erste Album seit dem 2014 erschienenen „Rock Or Bust“. Mit dabei sind auch wieder Sänger Brian Johnson und Schlagzeuger Phil Rudd, die auf der „Rock Or Bust“-Tour suspendiert wurden – Johnson wegen Gehör-, Rudd wegen Gesetzes- und Drogenproblemen.

Hier können die limitierten Editionen vorbestellt werden

Erste Anlaufstelle ist natürlich der eigene Online-Store der Band. Hier gibt es „Power Up“ als Deluxe-Box, CD und auf schwarzem Vinyl, sowie die exklusive Version als gelbe LP. Nicht zur Auswahl steht die LP hier jedoch in roter Variante. Im AC/DC-Merch auf EMP sind Vinyl-Editionen des Albums auf rotem und schwarzem Vinyl erhältlich. Auch auf Amazon und JPC werden die limitierten roten Vinyls mit Gatefold Cover verfügbar sein. Die „one-of-a-kind Deluxe POWER UP Box” kann unter anderem bei Nuclear Blast, auf Amazon oder bei EMP vorbestellt werden. Exklusiv auf EMP erscheint die Platte zudem als Picture Disc.