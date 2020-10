AC/DC: „Shot In The Dark“– 5 essentielle Erkenntnisse

Foto: Getty Images for BT PR, Paul Morigi. All rights reserved.

Das Warten hat ein Ende: Am Mittwoch (7. Oktober) veröffentlichten AC/DC ihre neue Single „Shot In The Dark“. Damit geben die australischen Hardrock-Legenden ihr erstes musikalisches Lebenszeichen seit dem 2014 erschienenen „Rock or Bust“ – und einen Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum der Band „PRW/UP“. Zwar feierte die Band die Veröffentlichung mit einer YouTube-Premiere, ein Musikvideo bleibt die Band ihren Fans aber (noch) schuldig: Denn im Clip ist nur ein Bild eines Bühnen-Setups samt Logo zu sehen. Einzig das Flimmern des Logos, ein wenig Rauch sowie ein paar Zoomeffekte sorgen für ein bisschen Bewegung im sonst statischen Bild. Weiterlesen AC/DC: 10 Dinge über die Band, die Sie garantiert noch nicht wussten

5 Erkenntnisse

AC/DC halten sich gewohnt kurz

Drei Minuten und sechs Sekunden: Mehr brauchen AC/DC hier nicht, um auf den Punkt zu kommen. Damit ist der Song immer noch drei Sekunden länger als der kürzeste Song des Vorgängeralbums „Rock Or Bust“ aus dem Jahr 2015 – der Titeltrack. Der längste AC/DC-Song ist übrigens „Ain’t No Fun (Waiting Round to Be a Millionaire“ vom Album „Dirty Deeds Done Dirt Cheap“: Er dauert 6:58 Sekunden.

AC/DC machen keine Experimente

Das konnte man bereits ahnen, ohne einen Ton gehört zu haben: Auf „Shot In The Dark“ machen AC/DC keine Experimente, sondern liefern „more of the same“ – und das im besten Sinne. Präziser Bluesrock, der sofort auf den Punkt kommt – kurzer Chor im Refrain, prägnante Hookline: Genau so, wie man es sich von Angus & Co. erwartet hatte. Weiterlesen

Brian Johnson ist in Topform

Brian Johnson hatte in den letzten Jahren mit schweren Gehörproblemen zu kämpfen, die die Band sogar dazu veranlassten, ihn 2016 auf der Tour zu „Rock Or Bust“ durch Axl Rose zu ersetzen. „Shot Down In Flames“ ist eine triumphale Rückkehr: Der 73-Jährige klingt kraftvoll wie eh und je. Weiterlesen AC/DC: Brian Johnson über seinen „Skull Receiver“ und Tourpläne

Phil Rudd ist zurück – und klingt wie Phil Rudd

Mit seiner Rückkehr haben definitiv nicht alle gerechnet: Phil Rudd wurde auf der „Rock Or Bust“-Tournee ebenfalls ersetzt – der Grund hierfür waren Drogenprobleme und Gerichtsverfahren. Sein Immer-wieder-mal-Nachfolger Chris Slade kommt auf „Shot In The Dark“ jedoch nicht zum Zug, denn Rudd feiert seine Rückkehr. Dabei macht er das, für was er legendär ist: Stoische 4/4-Takt-Beats, Bassdrum, Hi-Hat, Snare-Drum – viel Groove, wenig Verzierungen.

Textlich geht’s gewohnt doppeldeutig zur Sache

Natürlich braucht ein AC/DC-Song auch 2020 einen griffigen und doppeldeutigen Titel. Mit dem „Shot“ im Dunklen ist übrigens weder der Kanonendonner a lá „Hells Bells“ noch irgendein anderer Schuss gemeint – sondern ein gepflegtes Schlücken, wie Angus Young verriet: „Der Titel ist ein wenig augenzwinkernd, weil wir alle ein kleines Schlückchen oder ein paar Shots im Dunklen mögen. Ich war sehr froh, als die Plattenfirma ihn hörte und meinte, dass es ein sehr starker Song sei – und derjenige, den die Leute als erstes hören sollten“.

So klingt „Shot In The Dark“:

AC/DC – Shot In The Dark (Official Audio) auf YouTube ansehen

Schnitzeljagd rund um neues Album

Darüber, dass ein neues Studioalbum der Band rund um Angus Young in den Startlöchern steht, wurde in den letzten Wochen und Monaten bereits intensiv spekuliert. Vor wenigen Wochen veröffentlichte die Fanseite „AC/DC Brasil“ Bilder eines vermeintlich versehentlichen Leaks, die kurzzeitig auf der offiziellen Website der Band aufgetaucht waren. Die Bilder zeigten einen Videodreh der Band – und offenbarten auch das aktuelle Line-Up, das später von der Band mit einem offiziellen Bild bestätigt wurde.

Später gab die Band selbst auf ihren sozialen Kanälen Hinweise auf ein neues Album. Zunächst wurden mehrere kurze Videoclips veröffentlicht, die unter anderem das ikonische AC/DC-Blitzlogo zeigten. Außerdem wurde auch der Name „PRW UP“ immer wieder genannt und angedeutet – ehe AC/DC mit einem aktuellen Bandfoto unmissverständlich klarmachten, was Sache ist. Darauf zu sehen. Neben den Gitarristen Angus und Stevie Young und Bassist Cliff Williams auch die zeitweilig suspendierten Brian Johnson (Gesang) sowie Phil Rudd (Schlagzeug).