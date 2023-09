AC/DC: Wird es 2024 eine Welttournee geben?

Sieben Jahre ist die letzte AC/DC-Tour bereits her. Nun ist es möglich, dass ihr Auftritt auf dem kalifornischen Power Trip Festival im Oktober den Startschuss für eine Welttournee bedeuten könnte.

Was man von dem Festival-Auftritt erwarten kann, teaserte die australische Hard-Rock-Band mit einer Audioaufnahme auf Social Media an, auf der sie ihren Klassiker „If You Want Blood (You’ve Got It)“ proben. Unter dem Post geben AC/DC außerdem ihre Besetzung bekannt.

Neben dem Bassisten Cliff Williams werden natürlich auch Gründungsmitglied Angus Young und der Leadsänger Brian Johnson mit auf der Festival-Bühne stehen. Doch anstelle von Phil Rudd, sitzt Matt Laug am Schlagzeug. Der Drummer hat bereits Künstler wie Alanis Morissette, Alice Cooper und Slash begleitet. Ein Grund für Rudds Fehlen wurde noch nicht bekannt gegeben.

Laut der britischen Zeitung „Daily Star“ wollen Veranstalter die Band schon seit langem zu einer Tour bewegen. Sollte nun der Auftritt auf dem Power Trip Festival gut für die Band laufen, so stimmen sie – laut der Quelle des „Daily Star“ – weiteren Konzerten im nächsten Jahr zu. Alles unter der Voraussetzung, dass Leadsänger Brian Johnson mit seiner Hörhilfe zurechtkommt.

Als Johnson 2016 die letzte Tournee der Band abbrechen musste, rechnete er mit dauerhaftem Hörverlust. Dank einer neuen Art von Ohrstöpsel, die der Sänger mit dem Audioexperten Stephen Ambrose entwickelte, ist es ihm möglich aufzutreten, ohne weitere Schäden an seinem Trommelfell hervorzurufen. Brian Johnson bezeichnete die Innovation als „Offenbarung“, als er sie für die Aufnahmen der 2020er AC/DC-Platte „Power Up!“ verwendet hat.