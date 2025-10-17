Ace Frehley: letzter Live-Auftritt mit Kiss-Klassikern

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Die Rockwelt trauert um den Kiss-Gitarristen Ace Frehley, der am 16. Oktober nach einem Sturz in seinem Haus verstorben ist.

Der ursprüngliche „Spaceman“ der Band stand zuletzt am 5. September 2025 im Uptown Theater in Providence, Rhode Island, auf der Bühne.

„Wir sind erschüttert über den Tod von Ace Frehley“, erklärten Gene Simmons und Paul Stanley in einer gemeinsamen Stellungnahme. „Er war ein unverzichtbarer und unersetzlicher Rocksoldat während einiger der prägendsten Kapitel der Bandgeschichte. Er ist und bleibt ein Teil des Vermächtnisses von KISS.“

Vom Gründungsmitglied zum Solokünstler

Frehley gehörte von den ersten Auftritten von Kiss im Jahr 1973 bis 1982 zur Band. Er verließ sie aufgrund von Drogenproblemen, musikalischen Differenzen und anhaltenden Konflikten mit Simmons und Stanley. 1996 kehrte er für die triumphale Reunion-Tournee zurück, verließ die Gruppe jedoch 2002 nach Abschluss der ersten Abschiedstour erneut.

Die vier ursprünglichen Mitglieder standen zuletzt gemeinsam auf der Bühne, als sie 2015 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden, traten an diesem Abend jedoch nicht auf. 2018 spielte Frehley vier Songs mit der neuen Kiss-Besetzung bei einer Kiss Kruise an Halloween – sein letzter Auftritt mit der Band. Anfang 2025 tourten Simmons und Frehley gemeinsam in Australien und beendeten jeden Abend mit einigen Kiss-Klassikern.

Solokarriere und letzter Auftritt

In den vergangenen zwei Jahrzehnten tourte Frehley mit seiner Solo-Band durch die USA und trat in Theatern, Casinos, Clubs und auf Messen auf. Sein Set umfasste vor allem Songs aus dem Kiss-Repertoire, ergänzt durch Solo-Titel wie „Cherry Medicine“, „Rock Soldiers“, „Rip It Out“ und sein bekanntes Cover von Russ Ballards „New York Groove“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein letzter Auftritt fand am 5. September 2025 im Uptown Theater in Providence statt. Fanaufnahmen zeigen die Eröffnung mit „Deuce“ und „New York Groove“. Wie unzählige Kiss-Konzerte zuvor endete auch dieser Abend mit „Rock and Roll All Nite“. Frehley sagte zum Publikum:

„Wenn Sie den nächsten Song noch nicht gehört haben, sind Sie wahrscheinlich ein Außerirdischer, denn jeder hat diesen Song schon einmal gehört, auch wenn ihr keine Kiss- oder Ace-Fans seid. Hört mal rein.“

Gesundheitsprobleme und letzte Monate

Später im selben Monat sagte Frehley einen Auftritt auf der Antelope Valley Fair in Lancaster, Kalifornien, ab, nachdem er zu Hause gestürzt war und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Etwa einen Monat später sagte er alle verbleibenden Termine aufgrund „anhaltender gesundheitlicher Probleme“ ab.

Erinnerung und Vermächtnis

Kiss werden am Wochenende des 14. November im Virgin Hotels in Las Vegas beim Event Kiss Kruise: Landlocked in Vegas ihren ersten Live-Auftritt seit dem Ende ihrer Abschiedstournee 2023 haben. Die Band hat noch nicht bekannt gegeben, was sie bei der Show spielen wird, verspricht jedoch akustische und elektrische Songs – ohne Make-up.

Viele Fans hatten gehofft, dass Frehley und Peter Criss bei dieser Veranstaltung auftreten und sich von der Welt verabschieden würden – eine Gelegenheit, die ihnen bei der zweiten Abschiedstournee verwehrt geblieben war. Nun ist das unmöglich, doch die Chancen stehen gut, dass Kiss ihm eine besondere Hommage widmen werden.