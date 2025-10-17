Peter Criss wachte am Totenbett seines Freundes Ace Frehley

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Der ehemalige KISS-Schlagzeuger Peter Criss hat sich erstmals nach dem Tod seines langjährigen Bandkollegen Ace Frehley öffentlich geäußert. Der legendäre Gitarrist verstarb am Donnerstag (16. Oktober) im Alter von 74 Jahren.

In einer Erklärung seiner Familie heißt es:

„Wir sind völlig am Boden zerstört und untröstlich. In seinen letzten Augenblicken durften wir ihn mit liebevollen Worten, Gebeten und Gedanken begleiten. Wir werden seine Stärke, Freundlichkeit und all die schönen Erinnerungen an ihn für immer bewahren.“

Peter Criss über den Tod von Ace Frehley

Peter Criss, der zusammen mit Ace Frehley, Gene Simmons und Paul Stanley KISS gründete, zeigte sich tief betroffen. Auf seiner Website veröffentlichte er eine emotionale Botschaft:

„Mit gebrochenem Herzen und tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass mein Bruder Ace Frehley verstorben ist. Er starb friedlich im Kreis seiner Familie – meine Frau und ich waren bis zum Ende bei ihm. Ich liebe dich, mein Bruder. Meine Gebete gelten seiner Familie, Freunden, Bandkollegen und Fans. Ace hat Millionen Menschen berührt. Sein Vermächtnis wird in der Musikindustrie und in den Herzen der KISS Army weiterleben.“

Criss war eines der Gründungsmitglieder von KISS und spielte bis 1980 Schlagzeug. Nach mehreren Comebacks verließ er die Band endgültig 2004.

Gene Simmons und Paul Stanley trauern um Ace Frehley

Auch KISS-Mitbegründer Gene Simmons äußerte sich zum Tod seines Bandkollegen. Auf X (ehemals Twitter) schrieb er:

„Unsere Herzen sind gebrochen. Ace ist von uns gegangen. Niemand kann sein Vermächtnis antasten. Er liebte die Fans – das hat er mir oft gesagt. Es ist traurig, dass er die Kennedy Center Honors im Dezember nicht mehr erleben konnte. Ace war ein ewiger Rock Soldier. Möge sein Vermächtnis weiterleben.“

Gemeinsam mit Paul Stanley erklärte Simmons gegenüber Variety:

„Wir sind erschüttert über den Tod von Ace Frehley. Er war ein unverzichtbarer Teil der Bandgeschichte und bleibt für immer ein Teil des KISS-Erbes. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans weltweit.“