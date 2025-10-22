Adam Green auf Tour 2026

Nach „Magic Spells / Vending Machine“ im vergangenen Jahr gab es auch 2025 neue Musik von Adam Green. Erneut veröffentlichte der gewitzt-romantische Sänger eine EP, diesmal unter dem Titel „Houseface University“.

Das Mini-Album enthält insgesamt drei Songs: „Houseface University“, „Make Me Vile“ und „Popcorn Town“. Auf letzteren ist Green besonders stolz, wie er ROLLING STONE verriet.

„Es fühlte sich an, als hätten wir einen ganz besonderen Moment im Studio eingefangen“, so der 43-Jährige. „Ich glaube, das ist eine der schönsten Aufnahmen, die ich seit Langem gemacht habe.“

Im kommenden Jahr stellt Adam Green die neuen Songs und viele Klassiker dann auch auf Tour vor. Der Sänger spielt im Februar 2026 Konzerte in München, Frankfurt und Köln – präsentiert von ROLLING STONE.

15.02.2026 München, Ampere

16.02.2026 Frankfurt, Zoom

17.02.2026 Köln,Gebäude 9