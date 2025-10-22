The Sophs auf Tour 2026
Die Senkrechtstarter aus Los Angeles kommen für vier Club-Shows nach Deutschland – präsentiert von ROLLING STONE.
Als The Sophs 2024 ihre ersten Demos verschickten, dauerte es nur einen Tag (!), bis sich das legendäre Indie-Label Rough Trade bei ihnen meldete.
Dort war man sofort von der Kreativität, der schonungslosen Ehrlichkeit und dem Schaffensdrang der Musiker aus Los Angeles begeistert. Im Mai 2025 erschien dann die erste Single „Sweat“, das mit seinem schrillen Schmerzgesang an The Strokes und Radiohead erinnert.
Das Sextett ist keine klassische Indie-Rock-Band. Ethan Ramon, Sam Yuh (Keyboard), Austin Parker Jones (E-Gitarre), Seth Smades (Akustikgitarre), Devin Russ (Schlagzeug) und Cole Bobbitt (Bass) lieben es, mit Genres zu experimentieren und setzen explosive Stimmungswechsel zwischen laut und leise zu zeigen.
Nachdem The Sophs Amerika bereits im Sturm erobert haben, können die Shootingstars im April auch bei Konzerten in Hamburg, Berlin, München und Köln entdeckt werden. Dann spielen sie auch die Songs ihrer kommenden EP „Goldstar“, Präsentiert wird die Tour von ROLLING STONE.
The Sophs live 2026 – Termine
- 28.04.2026 Hamburg, Molotow
- 29.04.2026 Berlin, LARK
- 30.04.2026 München, Live Evil
- 02.05.2026 Köln, Blue Shell