Adam Green veröffentlicht neues Album „That Fucking Feeling“

Es gibt ein neues Album von Adam Green! Der Sänger hat in dieser Woche überraschend seine neue Platte „That Fucking Feeling“ ins Netz gestellt.

Es ist eine rasante Angelegenheit geworden: Wie auch schon der Vorgänger „Engine Of Paradise“ überschreitet die LP kaum die 20-Minuten-Marke. Aber die 10 Songs, meist nicht länger als 120 Sekunden, sind ein Ausbund an hochnervöser, verspielter Kreativität zwischen Leonard Cohen und Spaghettiwestern-Atmosphäre und können es locker mit Adam Greens Großtaten der Vergangenheit aufnehmen.

Mit süßen, witzigen Songs gegen die Corona-Isolation

In „That Fucking Feeling“ verarbeitet der Musiker auch die schwierigen Pandemie-Jahre. Den Entstehungsprozess und die Intention des Songs erklärt er so:

„Ich wollte etwas veröffentlichen, das zu Hause aufgenommen wurde. In den guten, alten „Moldy Peaches“-Tagen habe ich alles am Küchentisch meiner Eltern aufgenommen. Aber es ist jetzt auch schon 20 Jahre her, dass ich so einen Song veröffentlicht habe. Ich habe ein paar Songs in Quarantäne aufgenommen, die ich direkt in den Laptop eingesungen habe und ich mag, wie direkt sich das anfühlt.“

Im Mai stellt Adam Green seine neuen Stücke und natürlich viele Highlights aus der Vergangenheit bei mehreren Deutschland-Konzerten vor. Es ist die erste Tour des Musikers, seit das neuartige Coronavirus in der Welt ist.

Adam Green live 2022