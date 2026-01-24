Warum haben BTS alle Instagram-Posts gelöscht?

Wer aktuell den offiziellen Instagram-Account von BTS aufruft, findet dort … nichts. Seit Tagen herrscht im Feed der Band gähnende Leere. Keine Fotos, keine Videos, keine Archiv-Highlights und auch keine Storys – und das, obwohl die Band gerade neue Tourdaten veröffentlicht hat und der Kanal mehr als 77 Millionen Follower hat. Ähnlich sieht es auch auf den anderen großen Social-Media-Plattformen aus. Ein digitaler Reset, der die ARMY weltweit in Alarmbereitschaft versetzt hat. Doch wie sagt man dank Taylor Swift so schön: Es steht wohl eine neue ERA an.

Ein wohl kalkulierter Schritt

In der Pop-Industrie gilt dieser Schritt als bewusstes Signal: ein symbolischer Neuanfang, der eine neue Ära markieren soll. Große Acts nutzen solche radikalen Schnitte häufig, um visuell und erzählerisch Platz für ein neues Kapitel zu schaffen. Auch BTS haben ihre digitalen Auftritte in der Vergangenheit stets strategisch eingesetzt.

Auf Reddit überschlugen sich die Reaktionen schnell. Die Fans witterten an Neujahr sofort ein Comeback. „New year, new me“, schreibt ein User lakonisch. Andere werden direkter: „Comeback. Let’s gooooooooooooooooo!!!!“

Auffällig ist zudem die zeitliche Einordnung. Mehrere Reddit-Nutzer verweisen darauf, dass einzelne Mitglieder, darunter Jimin, ihre persönlichen Accounts bereits zuvor bereinigt hatten. Die Euphorie über neue Musik mischt sich mit der Ahnung, dass das nächste Kapitel von BTS nicht nur künstlerisch, sondern auch hinsichtlich einer neuen Tournee gigantisch werden dürfte. Mit einer ekstatischen Fan-Base braucht es dann auch gar keine Werbekampagnen vor dem Album-Release mehr.

Bedeutung des Albumtitels „Arirang“

Der Titel „Arirang“ ist seit Jahrhunderten tief im koreanischen Kulturgedächtnis verankert und wird traditionell mit Themen wie Zusammengehörigkeit, Trennung und Wiederbegegnung assoziiert. Genau diese Bedeutungsebene greift das neue Album von BTS auf. Laut offizieller Pressemitteilung handelt es sich um ein besonders introspektives Werk, in dem sich die Band intensiv mit ihrer Identität, ihrer Geschichte und ihren kulturellen Wurzeln auseinandersetzt. Die Wahl des Titels sei bewusst gefallen, da die emotionale Kraft von Arirang – geprägt von Sehnsucht, innerer Spannung und dem stetigen Rhythmus des Lebens – stark zur aktuellen Phase der Gruppe passe.

Inhaltlich thematisiere das Album universelle Gefühle wie Liebe, Vermissen und Hoffnung. Begleitet wurde die Ankündigung des Albums von digitalen Werbetafeln, auf denen das neue Logo in internationalen Metropolen wie New York, Tokio, London und Paris zu sehen war.

Veröffentlichungstermin und Hinweise an die Fans

Wie bereits offiziell bestätigt, erscheint das Album „Arirang“ am 20. März. Schon Wochen vor der öffentlichen Bekanntgabe hatten die sieben Mitglieder ihre Rückkehr subtil angedeutet. Zum koreanischen Neujahrsfest erreichten handgeschriebene Briefe ausgewählte Fans, in denen die Künstler auf ein baldiges Wiedersehen mit ihrer ARMY anspielten. In den persönlich gehaltenen Nachrichten tauchte dabei immer wieder ein rätselhaftes Datum auf: der 20. März 2026 – ein Hinweis, der sich nun als gezielte Vorankündigung des Comebacks herausgestellt hat.