Miley Cyrus‘ seltsamer Rat an Mädchen: „Ihr müsst nicht lesbisch werden“

Miley Cyrus nimmt für sich in Anspruch, eine Vorreiterin in Sachen sexueller Befreiung zu sein. Dabei geht es ihr nicht nur darum, Nippel zu zeigen, wann immer sie mag (ein Problem, das freilich nur die prüden Amerikaner bewegt) und überall blank zu ziehen, wo es möglich ist, sondern vor allem auch ihren Fans Mut zu machen, so zu sein, wie sie sind.

Gender-Fragen und Probleme der LGBTQ-Gemeinde nimmt Miley Cyrus eigentlich Ernst. Sie diskutiert sie in Interviews, singt manchmal darüber und postulierte für sich – selbst in ihrer kurzen Ehe mit Schauspieler Liam Hemsworth – das Recht, die Dinge anders zu machen als der gesellschaftliche Mainstream. Ihre Bisexualität machte die Sängerin öffentlich. Zuletzt war sie mehrfach knutschend mit einer Freundin gesehen worden, bevor sie mit Cody Simpson anbandelte.

Überraschend kommt nun ein Statement Miley Cyrus‘ in einer Instagram-Story daher. Darin sagte die 26-Jährige am Wochenende, dass Frauen „nicht lesbisch werden müssen“, weil „es gute Männer gibt“. Mit anderen Worten: Nicht alle Männer sind schlecht – einige sind freundlich und können sogar für sexuelle Befriedigung sorgen.

Natürlich ein Schlag für die LGBTQ-Community, die Miley Cyrus gerne als Ikone für sich beansprucht und sich nun in ihrem Kampf gegen Diskriminierung betrogen sieht. Das Aufmunterungsgespräch für desillusionierte Mädchen Und Frauen wurde von vielen Beobachtern als homophob und transphob gebrandmarkt. So würde Cyrus nahelegen, dass queere Beziehungen erst der Weisheit letzter Schluss sind.

Zur Orientierung ist hier der komplette Kommentar von Miley Cyrus:

“There are good men out there, guys, don’t give up. You don’t have to be gay, there are good people with dicks out there, you’ve just got to find them. You’ve got to find a dick that’s not a dick, you know? I always thought I had to be gay, because I thought all guys were evil, but it’s not true. There are good people out there that just happen to have dicks. I’ve only ever met one, and he’s on this live.”