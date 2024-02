Bruce Springsteen nimmt Abschied von seiner Mutter Adele

Bruce Springsteen gedenkt öffentlich seiner verstorbenen Mutter Adele. Der Musiker teilte in den Sozialen Medien ein emotionales Video der beiden. Darin tanzen sie zu Song „In The Mood“ von Glenn Miller (1939) und umarmen einander.

„The Wish“ in Gedenken

Dazu schrieb der Musiker Zeilen aus seinem eigenen Lied „The Wish“ (1987). Dieses schrieb er eins über die Beziehung mit seiner Mutter. „I remember in the morning, mom, hearing your alarm clock ring. I’d lie in bed and listen to you getting ready for work, the sound of your makeup case on the sink. And the ladies at the office, all lipstick, perfume and rustling skirts, how proud and happy you always looked walking home from work“, schrieb der Springsteen im Fließtext als Erinnerung an die Verstorbene. Weiter: „It ain’t no phone call on Sunday, flowers or a Mother’s Day card. It ain’t no house on the hill with a garden and a nice little yard. I’ve got my hot rod down on Bond Street, I’m older but you’ll know me in a glance. We’ll find us a little rock’n’roll bar and we’ll go out and dance.“

Bruce Springsteen über Gesundheit seiner Mutter

2021 teilte Bruce Springsteen auf der Bühne mit, dass seine Mutter seit zehn Jahren mit Alzheimer lebe. Zu diesem Zeitpunkt erkannt sie ihren Sohn noch. „Sie kann nicht sprechen. Sie kann nicht stehen. Sie kann sich nicht selbst ernähren. Aber wenn sie mich sieht, ist da ein Lächeln. Immer noch ein Lächeln. Und dann küsst sie mich noch immer“, sagte Springsteen damals. „Sie macht auch ein Geräusch, wenn sie mich sieht. Es ist nur ein Geräusch, aber ich weiß, dass es heißt, ‚Ich liebe dich‘.“ In jungen Jahren des Musikers verdiente Adele Springsteen den Lebensunterhalt der Familie. Auch kaufte sie ihrem Sohn seine erste Gitarre und ermutigte ihn, seine Liebe zur Musik zu verfolgen. Später holte Bruce Springsteen seine Mutter hin und wieder bei Konzerten auf die Bühne.

Hier tanzt Bruce Springsteen mit Adele auf der Bühne:

Auch das Umfeld gedenkt

Auch unter Bandmitgliedern und Fans war sie bekannt. Gitarrist Steven Van Zandt von der E Street Band twitterte: „Die Matriarchin unserer Familie und eine unnachgiebige Quelle inspirierender positiver Energie. Einzigartig. Sie wird immer für uns da sein. Tanzend im Publikum.“

Adele Springsteen starb am 31. Januar im Alter von 98 Jahren.