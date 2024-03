Die 200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten

Aretha Franklin beschrieb ihre Mission als Sängerin so: „Ich strecke meine Hand aus und hoffe, dass sie jemand ergreift.“ Diese Art von tiefer, einfühlsamer Bindung zwischen Künstler und Zuhörer ist die elementarste Verbindung in der Musik. Unsere Liste der 200 größten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten ist eine Hommage an diese Verbindung. Dies sind die Sängerinnen und Sänger, die die Geschichte geprägt und unser Leben definiert haben – von sanften Sängern bis zu rauen Shoutern, von Gospel bis Punk, von Sinatra über Selena bis zu SZA.

Als der Rolling Stone 2008 zum ersten Mal seine Liste der 100 größten Sänger veröffentlichte, haben wir ein aufwändiges Abstimmungsverfahren durchgeführt, bei dem auch bekannte Musiker zu Wort kamen. Die Ergebnisse tendierten zum klassischen Rock und zu Sängern aus den sechziger und siebziger Jahren. Diese neue Liste wurde von unseren Mitarbeitern und wichtigen Mitwirkenden zusammengestellt und umfasst 100 Jahre Popmusik als eine fortlaufende globale Konversation, bei der die ikonische indische Playback-Sängerin Lata Mangeshkar zwischen Amy Winehouse und Johnny Cash landet und die Salsa-Königin Celia Cruz in der Rangliste mit Prince und Marvin Gaye auftaucht. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass auf unserer Liste keine Oper zu finden ist – das liegt daran, dass wir uns mit Popmusik im weitesten Sinne befassen, was bedeutet, dass fast alle Künstler auf dieser Liste eine bedeutende Karriere als Crossover-Stars hatten, die populäre Musik für die breite Masse machten.

Bevor Sie anfangen zu scrollen (und zu kommentieren), denken Sie daran, dass dies die Liste der größten Sängerinnen und Sänger ist, nicht die Liste der größten Stimmen. Talent ist beeindruckend, Genialität ist transzendent. Sicher, viele der hier Genannten wurden mit einem gewaltigen Organ, perfekter Tonhöhe und grenzenlosem Stimmumfang geboren. Andere haben rauere, seltsamere oder zartere Instrumente. In unserem Bericht über den Mann, der auf Platz 112 gelandet ist, heißt es: „Ozzy Osbourne hat nicht das, was die meisten Leute eine gute Stimme nennen würden, aber er hat eine großartige. Das könnte auf mehr als ein paar Leute hier zutreffen.

In allen Fällen zählten für uns vor allem Originalität, Einfluss, die Tiefe des Katalogs eines Künstlers und die Breite seines musikalischen Erbes. Eine Stimme kann wunderschön sein wie die von Mariah Carey, rau wie die von Toots Hibbert, zurückhaltend wie die von Willie Nelson, geschmeidig und üppig wie die von D’Angelo oder kraftvoll wie die von Bob Dylan. Aber letztendlich sind die Sänger, die dahinter stehen, nur aus einem Grund hier: Sie können die Welt neu gestalten, indem sie einfach den Mund aufmachen.

200 Rosalía

Wenn Rosalía singt, fühlt es sich an, als würde sie Jahrzehnte der Geschichte aus ihrer Kehle herausziehen und sie in der Luft wieder auferstehen lassen. Ihr Stimmton, dessen intuitive Melismen und rhythmische Akzente durch mehr als ein Jahrzehnt Flamenco-Training entstanden sind, besitzt eine kristalline Natur, die wiederum Emotionen tief in den Herzen der Zuhörer weckt. Mit ihrem 2018 erschienenen Durchbruch-Album El Mal Querer hat sie begonnen, Auto-Tune einzusetzen – nicht um ihre Stimme zu maskieren, sondern um die nuancierte Textur ihrer Darbietung zu betonen, die fließend von Wildheit über Verspieltheit bis hin zu Traurigkeit reicht. Mit Motomami aus dem Jahr 2022 hat sie die Tradition weiter in eine neue Zukunft geführt und ist noch stärker ins Experimentelle gegangen. -M.K.

199 Glenn Danzig

Während seine Hardcore-Punk-Zeitgenossen über Entfremdung und soziale Missstände schimpften, sang der Misfits-Frontmann über Astro-Zombies, Kindermord und Teenager vom Mars mit einer satten, trotzig-melodischen Stimme, die an seine Helden Elvis Presley, Jim Morrison und Roy Orbison erinnerte (eine der Legenden, für die er später zusammen mit Johnny Cash schreiben sollte). Später, mit seiner gleichnamigen Band, hielt er den Heavy Metal fest mit den Wurzeln des Rock ’n‘ Roll verbunden, mit einer Bandbreite, die erdigen Blues und geisterhafte Fackellieder problemlos bewältigen konnte, während er gleichzeitig eine unheimliche okkulte Aura und eine Vorliebe für rafterschütternde Heuler hinzufügte. „Als ich aufwuchs und nur in Bands sang, hatte ich nicht dieselbe Stimme wie alle anderen“, sagte der Sänger 2015. „Ich hatte eher eine tiefe, heulende, irgendwie biestige Stimme. -H.S.

198 Billie Eilish

Billie Eilish setzt auf Subtilität statt auf Kraft oder Lautstärke. Ihre Zurückhaltung macht die großen Gefühle in ihren Texten umso intensiver. Nachdem sie mit 14 Jahren mit „Ocean Eyes“ ihren vom Soul geprägten Ton enthüllte, hat sie seitdem die technischen Elemente gemeistert, die heute ihren unverkennbaren Stil ausmachen: kontrollierte Slides, zartes Vibrato und eine gehauchte Textur, die eine neue Generation von Popsängern zur Nachahmung inspiriert hat. Obwohl sie sich für ihr gespenstisches Debütalbum von 2019 in ein ASMR-ähnliches Deadpan zurückzog, spielte sie auf ihrem zweiten Album Happier Than Ever mit der zeitlosen Traurigkeit des Jazz der 1950er Jahre und des zeitgenössischen Pops, auf dessen Titeltrack sie auch einen kathartischen Gürtel freisetzte. -M.K.

197 Burna Boy

Der nigerianische Kulturgigant Burna Boy ist der Botschafter des Afrobeats als einer globalen Bewegung, die sich in den europäischen Charts ebenso zu Hause fühlt wie in einer subtilen emotionalen Verbindung zu früheren afrikanischen Genres wie Highlife. Burnas Stimme ist süß wie Karamell, kann aber auch auf raffiniert produzierten Tracks wie seinem aktuellen Megahit „Last Last“ oder dem 2019er-Juwel „Anybody“, das durch tiefe Bassakzente und wahnsinnig ausgefeilte Polyrhythmen verstärkt wird, hoch hinaus. Seine Gesangslinien sind von Hip-Hop und R&B bis hin zu hooky Pop und Dancehall inspiriert – die Welt ist sein Spielplatz. -E.L.

196 Paul Westerberg

Der Frontmann der Replacements hatte ein barbarisches Gekläffe, das zu jedem muskelbepackten Hardcore-Psycho passte – aber seine Fähigkeit, Witz, Abwertung, Ironie und Intimität in dieses Chaos einzubringen, machte ihn zum größten Rocksänger des Mittleren Westens in den 1980er Jahren. Der Mann, der „Fuck School“ und „Gary’s Got a Boner“ geschrieben hat, sparte sich seine wahre Feuerkraft für herzzerreißende Balladen wie „Unsatisfied“ und „Within Your Reach“ auf, in denen man jede Zigarette hören konnte, die er je geraucht hat, während er mit jeder Strophe tiefer und tiefer zu graben schien. In einer Zeit, in der viele Indie-Rocker versuchten, die Unzufriedenheit des Landes zu kanalisieren, indem sie so sangen, als hätten sie die Dust Bowl erlebt, legte Westerberg keinerlei Distanz zwischen seine eigene Stimme und die Welt der kaputten Vorstadtkinder, die er erlösen wollte. -J.D.

195 Poly Styrene

Poly Styrene, der Leadsänger der Londoner Band X-Ray Spex, war ein Zwischenrufer als Crooner. Als winziges, gemischtrassiges Dynamo, das eine Zahnspange trug und ihre geistreichen Texte über konsumistische Selbsttäuschung in einem fröhlich-unheiligen Gekreische vortrug, war Styrene vielleicht die auffälligste Sängerin des Punk der siebziger Jahre. Als sie 1980 mit dem verschollenen Klassiker Translucence auf Solopfaden ging, erwies sie sich als ebenso verblüffend und sogar noch sympathischer, während sie etwas sang, das eher an Schlaflieder erinnerte. „Poly hat mir als Sängerin, die über Ideen singen wollte, den Weg geebnet“, schrieb Kathleen Hanna von Bikini Kill, als Styrene 2011 starb. „Sie hatte eine der besten und originellsten Stimmen überhaupt.“ -M.M.

194 Kelly Clarkson

Wenn Sie einen Beweis für Kelly Clarksons stimmliches Können brauchen, schalten Sie einfach an einem Wochentagnachmittag den Fernseher ein. Dort sehen Sie die Gewinnerin von American Idol und heutige Talkshow-Moderatorin bei ihrem täglichen Geschenk an die Cover-Song-Götter, „Kellyoke“. Ihre Auswahl ist vielfältig – „Dog Days Are Over“, „Rolling in the Deep“, „What a Fool Believes“ – und sie trifft selbst die schwierigsten Songs, sowohl was die Noten als auch die Emotionen angeht. Ihr Hit „Since U Been Gone“ aus dem Jahr 2004 zeigte, dass Clarkson auch mit den Besten mithalten kann. Fast zwei Jahrzehnte später beweist sie, dass ihre Kraft nicht nachgelassen hat und ihre Vielseitigkeit nur noch größer geworden ist. -M.J.

193 Brandy

Brandy Norwood schaffte den Übergang von der Teenie-Queen der Neunzigerjahre – Amerikas Liebling in der Sitcom Moesha – zur anspruchsvollen R&B-Stylistin für Erwachsene. Sie wuchs mit dem Singen in der Kirche auf und entwickelte sich zu einem erstklassigen Popschlager wie „I Wanna Be Down“ und „Sittin‘ Up in My Room“. Auf dem Höhepunkt der TRL-Ära landete sie mit ihrem Monica-Duett „The Boy Is Mine“ einen Nummer-eins-Hit. Mit dem von Coldplay beeinflussten „Afrodisiac“ aus dem Jahr 2004 und einem Duett mit ihrem Bruder Ray J auf dem Phil Collins-Remake „Another Day in Paradise“ schlug Brandy einen erwachseneren Ton an. Außerdem sang sie 2020 in einem klassischen Verzuz-Battle gegen ihre alte Rivalin (und Freundin) Monica. -R.S.

192 Anohni

Seit Mitte der Neunzigerjahre hat Anohni einen einzigartigen Platz in der Popmusik inne. Als Frontfrau von Antony and the Johnsons und in Kollaborationen mit Künstlern wie Yoko Ono und Bryce Dessner platzierte sie ihren gefühlvollen, sanften Gesang inmitten von üppigem und doch aufgeregtem Avant-Pop. 2016, als Anohni sich öffentlich als transsexuell outete, veröffentlichte sie Hopelessness, ein Protestalbum, das seine Stärke aus dem starken Kontrast zwischen ihrer geschmeidigen Stimme und den konfrontativen Texten bezieht („I wanna see this world, I wanna see it boil“, jammert sie inmitten des krachenden Schlagzeugs und der ausgeblasenen Synthie-Bläser im apokalyptischen „4 Degrees“). Die makellose Schönheit ihrer Stimme verleiht den Worten, die sie singt, erdrückendes Gewicht. -M.J.

191 Jung Kook

Jung Kook, das vielseitige jüngste Mitglied von BTS, verfügt über eine lange Liste von Talenten – er ist ein starker Performer, hat mehrere Songs geschrieben und ist dafür bekannt, dass er trotz des Erfolges, den er in so jungem Alter schon hatte, extrem fleißig und bescheiden ist. Außerdem ist er ein äußerst begabter Sänger. Im Jahr 2022, als sein Song „Left and Right“ mit Charlie Puth der schnellste Song eines koreanischen Solisten wurde, der 400 Millionen Streams auf Spotify übertraf, bezeichnete Puth ihn als einen der wenigen Künstler, „die mir jemals perfekte Vocals geschickt haben.“ Er trifft hohe Töne mit Leichtigkeit und harmoniert mühelos mit seinen Mitgliedern, wobei er seinem Publikum immer wieder neue Ad-Libs und unerwartete Gesangsriffs bietet, um die Sache interessant zu halten, von seinen offiziellen Solotracks wie „Euphoria“ bis hin zu den Covers, die er für die Fans auf BTS‘ SoundCloud hochlädt. -K.K.

190 Frank Ocean

Frank Ocean, der oft als Stimme seiner Mikro-Generation bezeichnet wird, hat auch eine der wiedererkennbarsten Stimmen des modernen R&B. Selbst wenn er sie in Verzerrung hüllt, wie auf dem Blonde-Stück „Nikes“, sind sein Timbre und die Art, wie er lange Vokale aushält, unverkennbar. Ob er sein luftiges Falsett im schüchtern-verletzlichen „Thinkin‘ Bout You“ einsetzt oder seine Stimme im spärlichen „Ivy“ zum rhythmischen Dreh- und Angelpunkt macht, Ocean bringt sein ganzes Selbst in seine Gesangsdarbietungen ein und macht seine innovative Vision von Soul noch überzeugender. -M.J.

189 Joan Baez

Vor Baez sangen die Meister des Folk und Country ihre schwermütigen Balladen mit zerklüfteten oder unvollkommenen Stimmen. Umso imposanter und außergewöhnlicher war Baez‘ mächtiger, von Vibrato durchzogener Sopran, als sie in den frühen Sechzigern voll durchstartete. Ihre Stimme, so rein und unerschütterlich, führte zu zahlreichen Parodien, von National Lampoon bis Saturday Night Live. Aber die Art und Weise, wie sie sowohl Kummer als auch unbestreitbare Unverwüstlichkeit und Stärke vermittelte, war nicht zu leugnen. „Ihre Stimme war wie die einer Sirene von einer griechischen Insel“, schrieb Bob Dylan, Baez‘ ehemaliger Lebensgefährte, über sie. „Allein ihr Klang konnte dich in einen Bann ziehen.“ -D.B.

188 Fela Kuti

Fela Kutis ikonische Songs aus den 1970er und 1980er Jahren sind ausgedehnte orchestrale Instrumentalstücke, ein innovativer Strudel aus afrikanischem Highlife, amerikanischem Soul und Jazz. Mit seiner Musik vertrat er eine antikolonialistische, panafrikanische Vision und forderte die korrupte nigerianische Militärregierung heraus, die ihm und den Menschen in seinem Umfeld regelmäßig immensen Schaden zufügte. Doch es war nicht nur Felas lyrische Rebellion, die ihn so wichtig machte – es war die Art und Weise, wie seine Stimme seine Vision trug; die Art, wie er sang, sein Ton befehlend und direkt, klar und fest. Seine strengen, aber unterhaltsamen Melodien machten seine Bewegung zugänglicher. In „Teacher Don’t Teach Me Nonsense“ aus dem Jahr 1986, in dem er sich mit weißer Bildung und gescheiterten Regierungen auseinandersetzt, gurrt er: „Ich sage, ich singe, ich bitte jeden, sich meinem Lied anzuschließen.“ Und er trat so auf, dass sie es konnten. -M.C.

187 Bonnie Raitt

„Wenn ich glücklich bin, lebe ich es, ich singe es nicht, aber wenn ich Schmerz empfinde, kann ich ihn nur durch Singen ausdrücken“, erklärte Bonnie Raitt 1975 in einem Interview. Doch ihr verschmitzter, weltmüder Ton – den sie bereits auf ihrem ersten Album von 1971, das sie im Alter von nur 21 Jahren aufnahm, an den Tag legte – ist ebenso voll von guten Zeiten und guter Laune wie von niedergeschlagenem Blues. „Something to Talk About“ funktioniert so gut im Radio, weil sie es so lebendig singt; ihre endgültige Interpretation von John Prines „Angel of Montgomery“ verkörperte überzeugend die Rolle einer alten Frau, die auf ein besseres Leben hofft. -M.M.

186 Ofra Haza

Wie ein Gebetsruf wirkt die erste Phrase von Ofra Hazas Lied „Im Nin’alu“ aus dem Jahr 1984, die den Zuhörer sofort in ihren ausdrucksstarken, flatternden Mezzosopran mitreißt. Und als das britische Produzentenduo Coldcut diese Passage in ihrem bahnbrechenden Remix von Eric B. & Rakims „Paid in Full“ aus dem Jahr 1987 sampelte, war das eine kulturübergreifende Meisterleistung, die dazu beitrug, die unverwechselbare Stimme der israelischen Sängerin in den Pop-Mainstream zu bringen. Inspiriert von ihrer jemenitisch-jüdischen Abstammung, kombinierte Haza traditionelle Gesangskonventionen mit moderner Technik, um etwas zu schaffen, das sich gleichzeitig alt und seiner Zeit voraus anfühlte. Mit Alben wie „Shirei Teiman“ (1984), „Shaday“ (1988) und „Kirya“ (1992) gelang ihr ein beispielloser Durchbruch auf dem US-Popmarkt, der ihren Status als „Madonna des Nahen Ostens“ festigte. -I.W.

185 Alicia Keys

Alicia Keys wurde anfangs als Klavier- und Songwriter-Wunderkind angepriesen, und Pop-Impresario Clive Davis setzte sich schon als Teenager für sie ein. Im Laufe der Jahre wurde ihre Stimme immer kräftiger, und Songs wie das umwerfende „No One“ und das plüschige, aber gequetschte „You Don’t Know My Name“ erhielten durch die nuancierten, aber technisch beeindruckenden Gesangsdarbietungen von Keys eine zusätzliche Potenz. Der aufsteigende Refrain von „Empire State of Mind“ wäre nicht halb so einprägsam ohne Keys‘ weitsichtige Stimme, die den sternenklaren Nervenkitzel der Verwirklichung von New Yorks grenzenlosem Potenzial auf eine Weise einfängt, um die uns selbst Liza beneiden würde. -M.J.

184 Karen O

Karen O ist mit den Yeah Yeah Yeahs in die Geschichte eingegangen, als New Yorker Goth-Punk-Diva in einem Wirbel aus Bier, Lippenstift und Netzstrümpfen. Aber sie hatte schon immer ihren eigenen, einzigartigen Gesangsstil mit feuriger Leidenschaft. Als koreanisch-amerikanisches Kind, das mit dem Idol Sam Cooke aufgewachsen ist, singt Karen Klassiker wie „Maps“ wie eine Mischung aus Sam und Siouxsie. Als eine der einzigen weiblichen Rockstimmen ihrer Zeit hat sie eine neue Generation rebellischer Mädchen inspiriert (Marisa Dabice von Mannequin Pussy sagte dem Rolling Stone: „Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich nicht Karen O hätte, zu der ich aufschauen könnte“). Karen sagt: „Die Welle gegen mein Surfbrett sind Leute, die sagen: ‚Nein, das kannst du nicht machen.‘ Du denkst, ich kann das nicht tun? Ich werde es euch ins Gesicht sagen, ihr Wichser.“ -R.S.

183 Solomon Burke

Solomon Burke, der in den Sechzigern nur eine Handvoll Top-10-R&B-Hits hatte, aber im 21. Jahrhundert als Americana-Star gefeiert wurde, sang gerne so genannte Predigtsätze – er sang von Herzschmerz wie in der Kirche, dann sprach/predigte er ein Evangelium von der Macht der Liebe und kehrte dann zum Lied zurück. Nur wenige Soulsänger waren jemals so mitreißend melismatisch und gleichzeitig so präzise in der Verkündigung ihrer Botschaft. Auf „Just Out of Reach“ von 1962 gleitet seine Stimme anmutig von einem brodelnden Bariton zu kräftigen Gospelsprüchen und dann weiter auf der Skala zu einem unnachahmlichen Country-Soul-Croon. -D.C.

182 Jazmine Sullivan

Die in Philadelphia geborene Jazmine Sullivan erregte erstmals 2008 mit „Bust Your Windows“ Aufsehen, einer rachsüchtigen Hymne für Verlassene, die durch ihre glühende Stimme zusätzlich angeheizt wurde. Im Laufe der Jahre sind ihre Texte, in denen sie die Höhen und Tiefen der Liebe beschreibt, kristalliner geworden; ihre kraftvolle Altstimme verstärkt die Emotionen und lässt ihre Wahrheitsbekundungen noch härter wirken. Songs wie das bissige Pick Up Your Feelings“ und das frustrierte The Other Side“, beide aus ihrem romantischen Traktat Heaux Tales aus dem Jahr 2021, könnten nur von Sullivans wissendem, rauem Heulen vorgetragen werden. -M.J.

181 Bob Seger

Bob Seger entstammt der Detroiter Tradition des „Old Time Rock & Roll“, aber er nutzte seine mächtige Stimme nicht, um zu prahlen oder zu stolzieren – er spezialisierte sich auf Geschichten von unglücklichen Verlierern und Träumern, mit einem erwachsenen Schmerz in seinem Knurren. Als er 1976 mit „Night Moves“ den großen nationalen Durchbruch schaffte, war er der erste große Rockstar, dessen Stimme nie jung geklungen hatte. Seine düstere Wärme ist in rauen Balladen wie „Turn the Page“, „Mainstreet“ und „The Famous Final Scene“ zu hören, vor allem aber in dem 9-minütigen Live-Bullet-Medley von „Travelin‘ Man“/“Beautiful Loser“, in dem er kaum dreißig ist, aber bereits auf ein Leben voller verpasster Chancen zurückblickt. -R.S.