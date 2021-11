Adele: Hier drei neue Songs vom neuen Album „30“ hören

Adele hat am Sonntag (14. November) drei neue Songs von ihrem neuen Album „30“ im TV-Special mit Oprah Winfrey performt. Zu hören waren die Songs „Hold On“, „I Drink Wine“ und „Love Is A Game“.

Das Special „Adele: One Night Only“, das auf dem US-Sender CBS zu sehen war, wurde durch einige Live-Auftritte ergänzt. Die Tracks sind hier zu hören:

Adele singing “I Drink Wine”, the official second single from the album, “30” which will be out on Friday, November 19. #AdeleOneNightOnlypic.twitter.com/bP3k9fKBkT

— Adele Daily ³⁰ 🍷 (@adeledailynet) November 15, 2021