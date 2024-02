Adele in München: die Setlist

Adele kommt für zehn Konzerte nach München – im August 2024 wird die bayerische Landeshauptstadt ganz im Zeichen des britischen Superstars stehen, für den ein eigenes Pop-Up-Stadion errichtet wird. Rund 800.000 Zuschauer werden die 33-Jährige bei ihren Open-Air-Auftritten sehen, mindestens dreimal so viele Fans schauen in die Röhre; diese Zahlen vermeldete der Veranstalter am Dienstagnachmittag (06. Februar 2024).

Adele ist ein Ereignis also, egal, was sie macht – oder was sie singt. Einen Vorgeschmack auf die Konzerte bietet die Setlist ihrer aktuellen Residency in Las Vegas. Es ist davon auszugehen, dass Adele ihre „Weekends with Adele“-Show für München übernimmt (wobei Änderungen natürlich nicht auszuschließen sind). Demnach umfasst ihr Auftritt 20 Songs.

Setlist „Weekends with Adele“:

Hello

(with „To Be Loved“ piano intro)

Easy on Me

Turning Tables

Take It All

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Send My Love (to Your New Lover)

Oh My God

One and Only

Don’t You Remember

Rumour Has It

Skyfall

Hometown Glory

Love in the Dark

Cry Your Heart Out

Set Fire to the Rain

When We Were Young

Hold On

Someone Like You

Rolling in the Deep

Love Is a Game

Drei Set-Abweichungen gab es im Rahmen ihrer bald 100 Auftritte zu hören. Zwei davon sind Coverversionen. „Make You Feel My Love“ von Bob Dylan intonierte sie einmal, ebenso „Auld Lang Syne“ von Robert Burns, sowie ihr eigenes „All I ask“ aus ihrem dritten Studioalbum „25“ aus dem Jahr 2015.

Wirtschaftsstandort München

Die noch vor Tagen kolportierten 500.000 Übernachtungen links und rechts der Isar dürften mit den Konzertzugaben noch signifikant ansteigen. Zumal die eigens errichtete „Pop-Up-Arena“ im Umfeld der Messe-Stadt Riem noch weitere Konzerte möglich macht. Die Veranstalter sondieren mit Argusaugen die digital eingehenden Ticket-Wünsche: „The Sky is The Limit“, wie es in der Sprache der aus der Halfpipe fliegenden Skateboarder heißt.

Über den Wolken schwebt auch die CSU-Fraktion im SPD geführten Stadtrat von München. „Sensationelle Nachrichten zum Start in den Tag: Superstar Adele kommt exklusiv für vier Sommer-Shows nach München!“, heißt in einem Tweet der Partei, da standen die vier Zusatzkonzerte noch gar nicht fest. „Wir begrüßen diese Planungen ausdrücklich und gratulieren unserem Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner zu diesem Coup!“ Offenbar will die CSU mit dem Adele-Coup bei der Wählerschaft auf Schön Wetter machen. Fraktionschef Manuel Pretzl: ergänzt „München wird enorm profitieren!“

Der „Abendzeitung“ (AZ) flüstert Wirtschafts-Mann Baumgärtner, er habe eineinhalb Jahre daran arbeitet, Adele nach München zu holen. So musste nach seinen Worten im Vorfeld enorme Vertrauensarbeit am Pop-Standort München geleistet werden.

Zum Hintergrund: Nach den Live-Shows des regionalen Veranstalters Leutgeb mit Helene Fischer, Robbie Williams und Andreas Gabalier im Sommer 2022 am Messegelände München hätte es laut Bamgärnter nämlich „negative Rückmeldungen“ gegeben.