Billie Eilish: So lief der Start der Welttour (Videos, Fotos, Setlist)

Billie Eilish ist on the road. Die 22-Jährige hat ihre Konzertreihe, die sie im Verlauf auch nach Europa, Nordamerika und Australien bringen wird, begonnen. Am 29. September spielte sie im Centre Vidéotron in Québec, Kanada, den Tourauftakt zu ihrer Platte „Hit Me Hard And Soft“.

Gegen 20.40 Uhr soll die US-Musikerin auf der Bühne gewesen sein und dann 26 Songs live performt haben. Dabei lag der Fokus gerade zum Showstart auf den Songs des dritten Albums. Als Opener spielte sie „CHIHIRO“, darauf folgten „LUNCH“ und „NDA“. Live-Debüts gab es außerdem für die Stücke „THE DINER“ und „BLUE“. Das Publikum bekam aber auch ältere Tracks auf die Ohren – so wie beispielsweise „ocean eyes“ oder auch „bad guy“. Zum Finale ließ sie „Birds Of A Feather“ erklingen.

Live-Mitschnitte von der Show:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans freuten sich insbesondere über den Einsatz der E-Gitarre bei „Happier Than Ever“. Um diesen eher härteren Moment der Show zu unterstützen, kam auch Flammen auf der Bühne zum Einsatz. Die Crowd dankte es ihr mit ausgedehntem Jubel.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fotos vom Konzert:

Die Setlist vom Tourauftakt der „Hit Me Hard And Soft Tour“:

CHIHIRO

LUNCH

NDA

Therefore I Am

WILDFLOWER

when the party’s over

THE DINER

ilomilo

bad guy

THE GREATEST

Male Fantasy

SKINNY

TV

bury a friend

Oxytocin

you should see me in a crown

Guess (Remix, Charli-XCX-Song)

everything i wanted

BLUE

lovely

idontwannabeyouanymore

ocean eyes

L’AMOUR DE MA VIE

What Was I Made For?

Happier Than Ever

BIRDS OF A FEATHER