Adele in München: Setlist, Fotos und Videos vom 9. August 2024

Am 9. August 2024 spielte Adele die dritte Show ihrer München-Residency. Große Überraschungen blieben musikalisch aus – dafür gab es eine bemerkenswerte Offenbarung über ihr Privatleben.

Als ein Fan Adele nämlich (scherzhaft) fragte, ob sie ihn heiraten wolle, antwortete der britische Superstar: „Ich kann dich heiraten, ich heirate nämlich bereits“ – und zeigte ihren Verlobungsring. Somit bestätigte sie ihre Verlobung mit Rich Paul erstmals offiziell.

Die Setlist war indes genau dieselbe wie bei der ersten München-Show am 2. August, angefangen mit dem Opener „Hello“ über die Stücke mit Orchester-Einlage, die Dylan-Coverversion „Make You Feel My Love“ sowie dem Finale bestehend aus „Someone Like You“ und „Rolling In The Deep“.

Im Internet gibt es bereits zahlreiche Fanvideos und Fotos des Abends:

Adele: Die Albumstatistik des 9. August 2024

Die Alben „21“ und „25“ waren mit sechs Stücken am prominentesten vertreten. Danach folgt „30“ mit vier Titeln und „19“ mit zwei Titeln. Dazu gab es den Titelsong des Soundtracks „Skyfall: Original Motion Picture Soundtrack“ sowie ein Bob-Dylan-Cover.

Adele in München: Die Setlist vom 9. August 2024

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (with orchestra)

Love in the Dark (with orchestra)

Make You Feel My Love (Bob Dylan cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (with orchestra)

Set Fire to the Rain (with orchestra)

All Night Parking (Interlude)

Hold On (with orchestra)

When We Were Young

Someone Like You