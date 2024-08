Bruce Springsteen spielt mit Zach Bryan in Philadelphia

Am Mittwoch (7. August) trat Zach Bryan im Lincoln Financial Field in Philadelphia auf. Der 28-jährige Country-Sänger, der aktuell auf „Quittin Time“-Tour ist, holte dabei zur freudigen Überraschung des Publikums Bruce Springsteen auf die Bühne.

Zusammen präsentierten sie den „Nebraska“-Klassiker „Atlantic City“.

Anschließend traten die beiden Musiker gemeinsam mit ihrer gemeinsamen Single „Sandpaper“ aus Bryans neuem Album „The Great American Bar Scene“ auf. Das Stück wurde erstmals im März 2024 bei einem Konzert in Brooklyn präsentiert.

Doch damit nicht genug: Springsteen kehrte für die Zugabe von „Revival“ zurück auf die Bühne. Er wurde dabei von The Lumineers und dem Comedian Shane Gillis begleitet.

Der Auftritt am 7. August war der zweite und letzte Abend von Zach Bryans Philadelphia-Station-Stopp der „Quittin Time Tour“.

Setlist des Abends

Overtime

Open the Gate

God Speed

The Great American Bar Scene

Fifth of May

Oak Island

East Side of Sorrow

28

Spotless

Oklahoma Smokeshow

Dawns

Billy Stay

Condemned

Pink Skies

Heading South

Atlantic City

Sandpaper

I Remember Everything

Hey Driver

Burn, Burn, Burn

Quittin‘ Time

Encore:

Revival

Im März des vergangenen Jahres erhielt Bruce Springsteen die US National Medal of Arts, verliehen von Präsident Joe Biden. Diese Auszeichnung ist die höchste Ehrung, die vom amerikanischen Staat an Künstler und Kunstförderer vergeben wird. Zusätzlich wurde Springsteen als erster internationaler Songwriter mit dem renommierten Ivors Academy Fellowship aus dem Vereinigten Königreich geehrt.