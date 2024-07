Adele geifert bei Kane-Elfer gegen grölende England-Fans

Adele kann sich als Britin bekanntermaßen gegen die Fußball-Sozialisation nicht wehren und drückt deswegen der englischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft die Daumen.

Nun wurde sie am Mittwoch (10.Juli) neben Ed Sheeran gar im Stadion in Dortmund gesehen, als die Three Lions gegen die Niederländer antraten und quasi in der Schlussminute mit einem sehenswerten Treffer von Ollie Watkins das Ticket fürs Finale gegen Spanien sicherten.

Auf dem Weg dorthin musste das Team von Trainer Gareth Southgate aber nach einem Rückstand erst einmal leiden. Den Ausgleich erzielte Harry Kane mit einem Elfmeter. Und hier kommt wieder Adele ins Spiel. Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde die Sängerin auf der Tribüne beobachtet, wie sie vor Aufregung vor der Ausführung einige zu leidenschaftliche englische Fans in ihrer Nähe anbrüllte.

„Haltet die Klappe!“, soll sie nach Angaben des Boulevardblatts gerufen haben. Ein lustiges Video, das auf X geteilt wurde, zeigt den angespannten Moment, kurz bevor Kane nach dem umstrittenen Elfmeter zum Torschuss ansetzte. Und als einige aufgeregte Fans hinter ihr riefen, drehte sie sich schnell zu ihnen um und forderte sie auf, still zu sein.

User kommentierten auf X sogar, dass der Superstar – bald für einige Konzerte in München zu sehen und in der Stadt luxuriös untergebracht – sogar mit Cockney-Akzent sprach. Und das, obwohl sie längst in Los Angeles residiert.

Muss eigens erwähnt werden, dass Adele anschließend für ihre „brutale Ehrlichkeit“ und Authentizität auf X gefeiert wurde? „So ikonisch, lasst die Queen ihr Spiel genießen.“