Dieses Spiel wollte sich anscheinend kein Engländer entgehen lassen, auch nicht die ganz Berühmten unter ihnen: Adele und Ed Sheeran wurden heute im Dortmunder BVB Stadion gesichtet, wie sie sich auf der Tribüne unters EM-Publikum mischten.

Ed Sheeran, der im englischen Halifax geboren wurde, hatte bereits am Eröffnungstag beim Fanfest in München vor 60.000 Fans ein Konzert gegeben. Schon damals zeigte er mit einem weißen Trikot der Three Lions, dass er natürlich für seine Heimat England jubeln würde. Heute (10.07.) trug er dagegen ein rotes Trikot und Basecap.

Adele ist begeisterter Fan des englischen Vereins Tottenham Hotspur – nicht zuletzt, weil sie im Londoner Stadtteil aufgewachsen ist. Aufgrund ihrer Liebe zum Fußball wollte sich die Sängerin, die im August mehrfach in München auftreten wird, anscheinend auch dieses Großereignis nicht entgehen lassen. Auf der Tribüne wurden außerdem einige Politiker gesichtet, darunter Wirtschaftsminister Robert Habeck und Innenministerin Nancy Faeser.

Nicht nur Adele und Ed Sheeran waren vor Ort: 100.000 Fans in der Stadt

Für die Polizei in Dortmund bedeutet das Spiel aber vor allem eines: Es ist ein Kraftakt, die Menschenmassen unter Kontrolle zu halten. Denn in der Stadt wurden anlässlich des Halbfinales England gegen Niederlande im Vorfeld 100.000 Fußballfans erwartet, die meisten davon aus den Niederlanden. Und anlässlich des Spielausgangs dürfte auch in der Nacht noch mit Trubel zu rechnen sein: Die Three Lions setzten sich gegen die Niederlande mit 2:1 durch und dürfen sich nun – ebenso wie Spanien – am Sonntag (14.07.) im Finale der Europameisterschaft beweisen. Der Siegtreffer gelang Ollie Watkins in der 90. Minute. An dieses Last-Minute-Tor hatte wohl schon keiner mehr geglaubt. Das dürfte auch bei Adele und Ed Sheeran für Begeisterung gesorgt haben.

Die Partie in Dortmund begann dabei noch so gut für die Niederlande: Xavi Simons hatte sich gegen Declan Rice entschlossen den Ball erkämpft und gleich in der siebten Minute für ein 1:0 für Oranje gesorgt. Das Glück hielt jedoch nicht lange an, nur wenige Minuten später kam es zum Strafstoß und Kane gelang der Ausgleich zum 1:1.