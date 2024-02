Adele live in München: Achtung, unterschiedliche Presale-Zeiten!

Seit Mittwoch (07. Februar) um 10 Uhr gibt es erste Eintrittskarten für die große Adele-Konzertreihe in München. Insgesamt zehn Gigs werden im August 2024 stattfinden, 800.000 Zuschauer:innen haben Platz in der Open-Air-Arena der Messe. Die ersten Preise sind inzwischen bekannt.

Dennoch gilt es einiges zu beachten für den ersten von mehreren Vorverkaufsphasen. Im Vorhinein musste man sich für den Presale registrieren. Das garantiert nur die Berechtigung, Karten zu diesem frühen Zeitpunkt kaufen zu können, nicht aber das Recht dazu. Das liegt daran, dass nicht so viele Tickets angeboten werden können, wie Registrierungen eingegangen sind.

Zudem ist wichtig, dass die verschiedenen Konzerttermine zu unterschiedlichen Presale-Zeiten erworben werden können. Das heißt konkret, dass Ticketmaster die Verkaufsphasen am Mittwoch gestaffelt hat.

Hier gibt es den Überblick:

Am Mittwoch, 7. Februar um 10 Uhr : Presale-Tickets für die Adele-Konzerte am 2., 3., 9. und 10. August 2024

: Presale-Tickets für die Am Mittwoch, 7. Februar um 14 Uhr : Presale-Tickets für die Adele-Konzerte am 14., 16., 23. und 24. August 2024

: Presale-Tickets für die Am Mittwoch, 7. Februar um 18 Uhr: Presale-Tickets für die Adele-Konzerte am 30. und 31. August 2024

Tickets für Adele live in München kaufen: Das muss man beachten

Fans sollten wissen, dass bereits jetzt zahlreiche Reseller Karten für Adele im Netz anbieten, vorwiegend auf eBay, aber mit Angeboten auch in den sozialen Medien. Hier gilt es zunächst, Ruhe zu bewahren, falls die Angst überwiegt, nicht mehr an Tickets kommen zu können. Es gibt mehrere Vorverkaufsphasen über unterschiedliche Anbieter. Ein großer Teil des Ticket-Volumens geht auch über die offizielle Verkaufsphase ab Freitag (09. Februar) in den Handel. Hier hat jeder, der Geduld und Zeit mitbringt eine Chance. Weitere Tipps gibt es HIER.