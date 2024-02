Adele in München 2024: So teuer sind die Tickets im Presale

Mehr als zwei Millionen Ticket-Anfragen gab es bereits für die erste Welle an Registrierungen für einen Platz bei einem der zehn Adele-Konzerte in München. Seit Mittwoch (07. Februar) um 10 Uhr gibt es die ersten Karten für die Open-Air-Gigs auf dem Gelände der Messe München. Weitere Möglichkeiten folgen am Donnerstag und Freitag.

Für Ticketmaster mussten sich Fans im Vorhinein registrieren lassen und nun viel Zeit mitbringen, um in der Warteschlange durchzukommen. Dann gibt es einen ersten Blick auf die Preise – und hier werden die meisten wohl ins Schlucken geraten.

Wie bereits bekannt, variieren die Preise bei Ticketmaster stark. Das erste Aufgebot orientiert sich zwischen 74,90 Euro und 689 Euro in der höchsten Kategorie.

Hier gibt es eine Übersicht, die von einem Käufer auf Twitter eingestellt wurde (Stand: 7. Februar, 10:30).

Da mehr als 80.000 Menschen in das neu zu errichtende Pop-Up-Stadion auf dem Messegelände hineinpassen, werden viele Interessenten keine Karten bekommen können. Bei einer zu erwartenden Gesamtzuschauerzahl von über 800.000 werden also rund zwei Drittel aller Anfragen abgewiesen werden. Viagogo und Co. werden entsprechend tätig sein, aber wir raten von Reseller-Märkten dieser Art dringend ab.

Adele live in München 2024 – alle Termine im Überblick

02.08.2024, München – Messe

03.08.2024, München – Messe

09.08.2024, München – Messe

10.08.2024, München – Messe

14.08.2024, München – Messe

16.08.2024, München – Messe

23.08.2024, München – Messe

24.08.2024, München – Messe

30.08.2024, München – Messe

31.08.2024, München – Messe