Adele: VIER Zusatzkonzerte in München – das wird ein Fest

Adele hat vier Zusatzkonzerte für München angekündigt. Damit gastiert die britische Sängerin mit Unterbrechungen für rund drei Wochen in der bayerischen Landeshauptstadt. Acht Auftritte im „Pop-Up-Stadion“ mit je 80.000 Zuschauern – macht 640.000 insgesamt. Es sind die einzigen Gigs Adeles außerhalb der USA in diesem Jahr.

Das freut die Münchner! Zur Bekanntgabe der weiteren Konzerte erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter:

„Ich freue mich, dass Adele in diesem Sommer exklusiv in München zu erleben ist. Mein Dank geht an die Veranstalter, dass sie mit Adele eine Ausnahmekünstlerin zu uns bringen. Das ist gut für München als herausragende Kulturstadt, das ist gut für den Ruf unserer Stadt in der Welt, es ist aber auch gut für unsere Tourismuswirtschaft. München kann große Ereignisse. Das beweisen wir jedes Jahr mit dem Oktoberfest oder großen Messen. Die Stadt freut sich auf die Konzerte von Adele und die vielen Fans aus Europa. Adele und München werden sicher für viele zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.“

Eine seltenes Bekenntnis zum „Tourismusfaktor Popstar“. Was die acht Shows für den Tourismus bringen werden, haben wir hier herausgearbeitet.

ADELE

in Munich

Fr. 02.08.2024 München Messe München

Sa. 03.08.2024 München Messe München

Fr. 09.08.2024 München Messe München

Sa. 10.08.2024 München Messe München

Mi. 14.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

Fr. 16.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

Fr. 23.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

Sa. 24.08.2024 München Messe München (Zusatzshow)

– Einzige Shows in Europa –

Präsentiert von Live Nation & Leutgeb Entertainment Group

Telekom Prio Tickets:

Do., 08.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Do., 08.02.2024, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

https://plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 08.02.2024, 14:00 Uhr (Online-Presale, 20 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 09.02.2024, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-adele-2229

Derzeit läuft die Ticketregistrierung bei adele.com und schließt am Montag, den 5. Februar um 18 Uhr. Die Fans erhalten Links zum Ticketverkauf ab Dienstag, den 6. Februar, wobei registrierte Fans dann ab 7. Februar, 10 Uhr morgens, Tickets erwerben können. Der allgemeine Vorverkauf ist für Freitag, den 9. Februar, 10 Uhr morgens, vorgesehen.