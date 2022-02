Aerosmith sagen Europa-Tour wegen Corona-Pandemie ab

Aerosmith haben die Absage ihrer für den Sommer 2022 geplanten UK & Europa-Tour bekannt gegeben. Die Tour war ursprünglich bereits für 2020 geplant und war dann ins Jahr 2021 verschoben worden. Nun hätte die Tour eigentlich im Juni und Juli 2022 stattfinden sollen.

„Mit tiefen Bedauern müssen wir bekannt geben, dass wir unsere Europa-Tour, die für Juni und Juli 2022 geplant war, absagen müssen“, schrieb die Band auf Twitter.

Man habe die aktuelle Corona-Situation beobachtet, doch mit den bestehenden Unsicherheiten und Restriktionen sowie Reisebestimmung sei es unmöglich die Tour wie geplant im Sommer stattfinden zu lassen. Das Wohlbefinden und die Gesundheit der Fans habe für sie höchste Priorität. Man hoffe dennoch bald zurück zu sein. Außerdem könne die Band bald weitere aufregende Neuigkeiten verkünden.

It is with deep regret we must announce that our European Tour, scheduled to take place in June and July 2022, has been cancelled. pic.twitter.com/OIu7aPknl4

— Aerosmith (@Aerosmith) January 31, 2022