Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Auf den Tag genau wird es am 4. Juli 100 Jahre her sein, dass die Hitlerjugend gegründet wurde. Wie es der Zufall will, hält am 4. Juli 2026 die AfD in Erfurt ihren Parteitag ab. Die AfD mag mit der Wahl dieses Datums wieder mal eine Grenze überschritten haben; Bernd Höcke – auch bekannt als Björn Höcke – wird Gastgeber der Versammlung in der thüringischen Landeshauptstadt sein. Widerstandslos wird der Parteitag allerdings nicht über die Bühne gehen: Rund 50.000 Gegendemonstranten werden an dem Wochenende in Erfurt erwartet – Rekord. Auch Clueso haut in die Tasten, und Roland Kaiser stellt mit „Warum hast du nicht nein gesagt“ die wirklich wichtige Frage an die Parteimitglieder der AfD.

Ein Wochenende unter Hochspannung

Während die AfD ihren Parteitag am 4. und 5. Juli in Erfurt abhalten möchte, sind neben einer großangelegten Demonstration nämlich auch Konzerte von Roland Kaiser und Clueso angekündigt. Das Wochenende in Erfurt wird damit sowohl politisch als auch musikalisch äußerst turbulent. Erst zu „Santa Maria“ mit Friedenszeichen schunkeln und anschließend auf Hausdächer klettern und Steine auf getönte Fensterscheiben werfen – eine solche Wochenendplanung scheint für manche keine abwegige Option zu sein.

Denn laut der Deutschen Polizeigewerkschaft ist mit etwa 2.500 gewaltbereiten Linksextremisten zu rechnen, die auch Gewalt gegen Polizeibeamte geplant hätten. Während die Mehrheit der erwarteten 50.000 Demonstranten die AfD voraussichtlich friedlich ablehnen wird, sind Ausschreitungen nicht auszuschließen. Die bundesweite Kampagne „Widersetzen“ ruft aktiv dazu auf, dass eine „faschistische Zusammenrottung mit Björn Höcke an der Spitze“ nicht stattfinden dürfe. Thüringens Innenminister Georg Maier mahnt derweil: „Alle, die von ihrem Grundrecht auf Protest Gebrauch machen wollen, sollten das unbedingt friedlich tun.“ Doch was haben Clueso und Roland Kaiser mit dem Kampf der Extremisten zu tun?

Musik als politisches Statement

Clueso und Roland Kaiser sprechen sich offen gegen die AfD aus; in einer viel beachteten Single forderte etwa Kaiser zuletzt „Achtung und Respekt“ vor Menschenrechten. Es verwundert daher nicht, dass beide auf dem Domplatz in Erfurt auftreten werden. Beide Konzerte sind mit jeweils 15.000 Tickets bereits ausverkauft und finden parallel zu den Protesten statt. Roland Kaiser spielt am Freitagabend, während Clueso am Samstag sein Bestes in seiner Heimatstadt geben wird.