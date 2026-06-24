Tom Kaulitz spürt AfD-Angst vor Wahl in seiner Heimat

Tom Kaulitz von Tokio Hotel sich zutiefst besorgt und traurig über das aktuelle Hoch der AfD in seiner alten Heimat Sachsen-Anhalt gezeigt. Im Interview mit Johannes B. Kerner am Rande der Fußball-WM in New York sprach er unter anderem davon, dass er gemeinsam mit seinem Bruder Bill als Kind und Jugendlicher bereits Erfahrung „viel Erfahrung mit rechts gemach“ habe – „auch mit extrem rechts“.

Er habe sich früh klar positioniert, in Magdeburg mit Punkern für linke Politik demonstriert und dort seine Rebellenphase ausgelebt, erklärte Kaulitz in Kerners MagentaTV-Format „Bestbesetzung“. Angesichts von Umfragewerten, die die AfD in Sachsen-Anhalt derzeit bei rund 40 Prozent sehen, bezeichnete er die politische Entwicklung als „total schade und besorgniserregend“. Er liege deshalb abends im Bett und mache sich Gedanken.

Auch seine neue Wahlheimat USA sieht der Musiker, verheiratet mit Top-Model Heidi Klum, kritisch. Speziell die Präsidentschaft von Donald Trump betrachte er mit großer Skepsis. Obwohl sich die Brüder Kaulitz auch über ihre Medienformate bewusst bei bestimmten Themen einmischen, betonte Tom, dass beide keine Politiker seien. Als Musiker und Entertainer wollen sie vor allem den Menschen Freude bringen, auch wenn sie als Vorbilder vorangehen wollen.

Tom Kaulitz und die Sache mit „Wetten, dass..?“

Während Tom Kaulitz auch über seine Beziehung zu Heidi Klum parlierte („Bei Heidi und mir ging es von null auf hundert“), brachten auch Fragen zu seiner kommenden Moderation von „Wetten, dass..?“ (am 05. Dezember mit Bruder Bill) neue Erkenntnisse. Der 36-Jährige stellte unmissverständlich klar, dass die Show eine einmalige Sache bleiben wird. „Das Tolle ist, dass wir ja Gott sei Dank so viele Sachen machen. Für uns hängt jetzt nicht ganz so viel dran, wie vielleicht für andere Moderatoren“, erklärte er. Das ZDF und die Medien würden das Thema zwar gerne offenhalten, aber für die Tokio-Hotel-Brüder sei die Sache bereits geklärt. Musik produzieren und weitere Tourneen hätten Vorrang.

Dass es überhaupt zum „Wetten, dass..?“-Gastspiel kommt, geht auf einen Witz zurück, erklärte Kaulitz in dem Gespräch mit Kerner. Tom und Bill hatten von 1 Live Krone einen Preis für ihren Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ erhalten und auf der Bühne geulkt, bald auch das Schlachtschiff der deutschen Samstagabendunterhaltung moderieren zu können. Daraufhin meldete sich tatsächlich das ZDF, nahm Verhandlungen auf. Alles lief laut Kaulitz unter strengster Geheimhaltung, es gab sogar den Code „Den Namen, den hier keiner erwähnen darf“ (Anspielung auf Voldemort aus der „Harry Potter“-Reihe, Anm. d. Red.).