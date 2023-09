Agnetha Fältskog veröffentlicht „neue“ Single mit Gary Barlow

Zwei Wochen vor dem Release ihres Albums „A+“, eine Neuaufnahme ihres 2013 erschienen Albums „A“, veröffentlicht Agnetha Fältskog eine weitere Single. Genau wie in der Originalaufnahme von „I Should’ve Followed You Home“, ist auch in der neuen Fassung Gary Barlow mit dabei.

In der aktuellen Version, die am 29. September erschienen ist, ist der Gesang von Barlow noch die originale Aufnahme von 2013, jedoch wurde das Lied neu produziert.

Hier „I Should’ve Followed You Home“ anhören:

Am 31.08. veröffentlichte Agnetha bereits ihre Single „Where Do We Go From Here?“, die ebenfalls Teil von „A+“ ist.

Auf die Idee, ihr Album „A“ neu aufzunehmen, kam die Schwedin, als sie einer ihrer Songs im Radio hörte. In einem Instagram-Post schrieb sie: „Plötzlich wurde mir klar, wie das Album klingen würde, wenn wir es heute gemacht hätten…? Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich wandte mich an die Jungs, die 2013 „A“ produziert hatten – Was würdet ihr davon halten, „A“ neu zu interpretieren und eine völlig neue Version davon zu machen? Sie waren von der Idee begeistert!“

Kürzlich hatte sie die Sängerin zu einem möglichen ABBA-Comeback geäußert und dieses nicht ausgeschlossen, insbesondere weil die Band bald ihr 50. Eurovision-Jubiläum und damit den damaligen Start ihrer Karriere feiert.