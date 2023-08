ABBAs Agnetha Fältskog veröffentlicht „Where Do We Go From Here?“ und kündigt Album an

Eines der zwei „A“ aus ABBA wandelt wieder auf Solopfaden: Agnetha Fältskog, die ihre nächste Single veröffentlicht hat. Ein passendes Album dazu wird es auch bald geben.

Im Jahr 2013 erschien Agnethas fünfte Solo-LP, die den schlichten Titel „A“ trug. Es war der Nachfolger zum 2004er Album „My Colouring Book“, auf dem die Sängerin Cover-Versionen bekannter Songs interpretierte. Auf „A“ fanden sich von Agnetha und ihrem Produzenten Jörgen Elofsson geschriebene und produzierte Songs, die eine Art Gegenentwurf zum damals aufkommenden EDM waren. Im eher klassischen Pop-Gewand schaffte es die LP in die Top-10 der Alben-Charts in vielen verschiedenen Ländern.

In ihrer Ankündigung zu „A+“ gibt Agnetha Einblicke darin, wie ihr die Idee zu der Album-Neuauflage kam: „Vor ein paar Jahren hörte ich einen der Songs aus meinem letzten Album ‚A‘ im Radio. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Aufnahmen zu diesem Album, und so konnte ich nicht anders als lächeln…wie die Zeit vergeht…Plötzlich kam mir der Gedanke, wie das Album wohl klingen würde, wenn wir es heute gemacht hätten…? Ich konnte nicht aufhören darüber nachzudenken. Ich wandte mich an die Jungs, die 2013 ‚A‘ produziert hatten – ‚Was würdet ihr davon halten, [das Album] neu zu interpretieren und eine völlig neue Version davon zu machen?‘ Sie waren von der Idee begeistert!“

Empfehlung der Redaktion Freddie Mercury: Befindet sich hier das Grab des Queen-Sängers?

Mit der neuen Version von „Where Do We Go From Here?“ gibt es auch schon einen ersten Vorgeschmack auf „A+“. Das Album erscheint dann am 13. Oktober.

Hört hier bei „Where Do We Go From Here?“ von Agneta Fältskog rein