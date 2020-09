Aimee Osbourne: Ozzys Tochter kündigt ihr Debütalbum an

Aimee Osbourne hier 2015 in New York City

Schon 2015 brachte Aimee Osbourne ihre erste Single „Raining Gold“ heraus. Mit dem 2016er „Cocaine Style“ konnte die älteste Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne dann noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Jetzt soll ihre Debütplatte unter ihrem Künstlerpseudonym ARO kommen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin für das Album mit dem Namen „Vacare Adamare“ hat die 37-Jährige zwar noch nicht mitgeteilt, aber dem amerikanischen ROLLING STONE erzählte Osbourne bereits, dass sie die Tracks wie EPs herausbringen wolle. Auf dem bevorstehenden Werk hätte sie die verschiedensten Genres gemixt und damit sogar sich „selbst überrascht“.

Schlaflied wie von My Bloody Valentine

Den Anfang macht das Stück „Shared Something With The Night“. In dem düsteren Song verarbeitete die Sängerin ihre Zeit in New York. Dort fühlte sie sich „allein und verloren“. Außerdem sei die Single für sie wie ein Schlaflied von My Bloody Valentine, „für die romantisch Gequälten“, die nachts ihre Schwierigkeiten mit dem Schlafen haben würden.

Weiterhin berichtete sie dem ROLLING STONE über ihr Leben im Big Apple: „Ich war noch nicht vollständig damit verbunden, wer ich wirklich bin und was das noch bedeutet. Ich hing von der Zustimmung eines anderen ab, um meinen eigenen Selbstwert zu bestimmen.“ In der ersten Album-Auskopplung „Shared Something With The Night“ brachte Osbourne das Unbehagen über diesen Konflikt mit sich selbst zusammen.