Ozzy Osbourne designt Tierschutz-Shirt gegen Trophäenjäger

Reichweite nutzen für den guten Zweck: Ozzy Osbourne setzt sich mit einem T-Shirt für Tiere ein.

Trophäenjagd? Nein danke!

Der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann hat für die britische Organisation The Campaign ein Shirt designt, mit dem er sich gegen Trophäenjagd stellt. Das Kleidungsstück soll die Folgen des Jagdsports ins Bewusstsein rufen. Das Geld aus dem Verkauf wird dann im Kampf für das Verbot eingesetzt werden.

Es handelt sich um ein weißes T-Shirt mit einem in Rot durchgestrichenen stilisierten Löwenkopf darauf. Um das Symbol herum steht „Ozzy says no trophy hunting“ (Deutsch: „Ozzy sagt: keine Trophäenjagd). Links unter dem Motiv ist außerdem Ozzy Osbournes Unterschrift abgedruckt.

Ozzy Osbourne will auch Politik ansprechen

„Trophäenjäger sind total verrückt“, so die Metal-Ikone zu der Kampagne. „Um ein unschuldiges Tier zu töten und dann Fotos zu machen, auf denen man darüber lacht, muss man schon komplett durchgeknallt sein.“ Ozzy Osbourne ist sich sicher, seinen Teil beitragen zu müssen. „Die Regierung hat angekündigt, dass sie die Trophäenjagd verbieten will, also macht mit!“, fordert der englische Sänger seine Fans auf. „Sagt eurem Abgeordneten, dass ihr sie sofort verbieten wollt! Holt euch ein Ozzy-T-Shirt zu Weihnachten und helft, die Tiere zu retten!“

Sharon Osbourne: Signierte Sonderauflage des Shirts verfügbar

Auch Ozzy Osbournes Ehefrau und Managerin Sharon Osbourne gab ein Statement zu der Zusammenarbeit mit The Campaign ab. „Ozzy und ich sind große Unterstützer der Kampagne zum Verbot der Trophäenjagd“, sagte sie. „Wir hoffen wirklich, dass jeder dieses T-Shirt kauft und hilft, Geld für den Kampf gegen diese schrecklichen Menschen zu sammeln. Ich kann mir nichts Abscheulicheres vorstellen, als ein Tier nur zum Spaß zu töten und dann seinen Kopf im Wohnzimmer aufzustellen. Ich dachte wirklich, diese Zeiten seien vorbei.“ Auch sie appelliert an die Politik: „Sagen Sie den Politikern, dass Sie das Verbot heute und nicht erst morgen durchsetzen wollen.“

Als Anreiz hat Ozzy Osbourne auch eine Sonderauflage des Shirts vorbereitet. Diese ist Sharon Osbourne zufolge persönlich signiert und soll versteigert werden, um zusätzliche Reichweite zu generieren. „Machen wir den Wildtieren das beste Weihnachtsgeschenk von allen – eine Zukunft ohne diese kranken Verrückten.“

Zusätzlich zu den offiziellen Statements produzierte das Ehepaar in offenbar heimischer Umgebung einen Werbeclip, in dem sie freier sprechen. Sharon übernimmt dort den größten Teil des Redens; Ozzy ruft mehrfach die Kernaussage in die Kamera: „Lasst uns das Trophäenjagen verbieten!“