Air: Alle Alben im Ranking

Nach dem experimentellen „10 000 Hz Legend“ übten Air sich in freundlicheren Klängen, was erstaunlich ist – ihr neuer Produzent Nigel Godrich ist nicht für seine Angebote an Musiker bekannt, es im Studio gemütlicher angehen zu lassen. Gleichzeitig feierte Dunckel sein Debüt als Chefsänger – eine streitbare, aber auch charmante Idee, da seine gelispelte Mickey- Mouse-Stimme zu Air passt. Dass „Talkie Walkie“ ein wütendes Album ist, offenbarte Godin erst im ROLLING-STONE- Interview. Der im Jahr der ersten Mondlandung geborene Musiker fühlte sich betrogen von den Versprechungen des Space Age, einer bevorstehenden All-Erforschung. Songs wie „Biological“ oder „Universal Traveler“ behandeln das exakte Gegenteil: die Erkundung des menschlichen Körpers, die Abenteuerfahrt in die Zellen, die Chromosomen. „XX XY, that’s why it’s you and me“, so einfach und so richtig, der Unterschied zwischen Mann und Frau. Dennoch eine traurige Reiserouten- Entscheidung – Weltraum wäre geiler.

