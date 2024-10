Alanis Morissette live 2025: Tickets, Termin, Vorverkauf

Alanis Morissette kommt 2025 für ein Konzert nach Deutschland. Am 17. Juni gastiert sie in der Berliner Zitadelle Spandau. Das gab Morissette am Montag (21. Oktober 2024) in den sozialen Medien bekannt.

Auf Facebook schreibt sie:„europe + south america! super excited to share that i’m heading to south america this coming spring and europe next summer to play a handful of shows and festivals absolutely cannot wait to connect with all of you pre-sale for my non-festival headline dates begins tomorrow, 22/10 @ 9am local in europe and @ 10am local in south america – sign up to my mailing list by tonight @ 10pm CEST/9pm BST to get the code https://alanis.com/signup all dates are on sale this friday, 25/10 @ 10am CEST/9am BST https://alanis.com/events p.s. more international dates coming soon “

Auf Deutsch:

„europa + südamerika! ich freue mich riesig, euch mitzuteilen, dass ich im kommenden frühling nach südamerika und nächsten sommer nach europa reisen werde, um eine handvoll shows und festivals zu spielen. ich kann es kaum erwarten, mit euch allen in kontakt zu treten. der vorverkauf für meine nicht-festival-headline-daten beginnt morgen, den 22.10. um 9 uhr morgens in europa und um 10 uhr morgens in südamerika – tragt euch bis heute abend um 22 uhr MESZ/9 uhr BST in meine mailingliste ein, um den code https://alanis zu erhalten. com/signup alle termine sind am freitag, 25/10 um 10 uhr MESZ/9 uhr BST https://alanis.com/events p.s. weitere internationale termine folgen bald “

Alanis Morissette auf Facebook:

Bedeutet also: Man kann sich für den Pre-sale registrieren, um eher an Tickets zu kommen. Da es sich bei dem Auftritt in Berlin um ihren einzigen in Deutschland handelt (und die Zitadelle Spandau bei weitem nicht das Fassungsvermögen von Wuhlheide oder Waldbühne hat), sollte man wohl dementsprechend schnell sein.

Im Januar hatte Alanis Morissette hat über die Holocaust-Vergangenheit ihrer Familie gesprochen. In einer Folge der PBS-Sendung „Finding Your Roots“ ging sie auf ihren jüdischen Hintergrund ein. „Ich glaube, ich habe erst in meinen späten Zwanzigern herausgefunden, dass ich jüdisch bin“, sagte sie. Morissette wuchs in Kanada und Deutschland katholisch auf und ist inzwischen Buddhistin. Ihre Mutter Georgia May Ann Feuerstein jedoch wurde als Tochter von zwei Holocaust-Überlebenden in Ungarn geboren.

Alanis Morissette zeigt Verständnis

Morissette erklärt das Familiengeheimnis mit den traumatischen Erfahrungen. „Ich denke, ihnen liegt eine Art von Terror in den Knochen. Sie wollten uns davor bewahren und Antisemitismus verhindern“, sagte die Sängerin über sich und ihre Brüder. „Dass sie uns darüber im Dunkeln gelassen haben, sollte uns beschützen.“ Noch während der Aufzeichnung von „Finding Your Roots“ lernte die 49-Jährige Details über das Leben ihres Großvaters Imre Feuerstein. Dieser war noch nach dem Krieg auf der Suche nach seinen Brüdern, die während des Holocausts verschwunden waren. 1956 verließ die Familie ihre Heimat während der Ungarischen Revolution. „Inzwischen verstehe ich ihre Verschwiegenheit“, ist Alanis Morissettes Urteil über die Zurückhaltung ihrer Familie bezüglich ihrer Vergangenheit.

Jüdische Schicksale in PBS-Sendung

Die siebenmalige Grammy-Gewinnerin ist nicht die erste Prominente, die in der PBS-Show ihre jüdische Familiengeschichte ergründet. In der aktuell ausgestrahlten zehnten Staffel werden sich unter anderem auch die Comedian Lena Dunham, der Schauspieler Michael Douglas und Musical-Darsteller Anthony Ramos äußern. Durch die Ahnenforschungs-Sendung führt Geschichtsprofessor Henry Louis Gates Jr. von der Harvard University.