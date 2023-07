Sinéad O’Connor: Foo Fighters und Alanis Morissette covern „Mandinka“ – hier ansehen

Foto: Getty Images, Festival / Getty. All rights reserved.

Am Samstag (29. Juli) sind die Foo Fighters beim japanischen „Fuji Rock Festival“ aufgetreten. Für einen Song holte die Band Alanis Morissette auf die Bühne, um die kürzlich verstorbene Sinéad O’Connor zu ehren. Gemeinsam mit ihrem Special Guest sang die Gruppe rund um Dave Grohl schließlich ein Cover von „Mandinka“ aus O’Connors Debütalbum „The Lion and the Cobra“ aus dem Jahr 1987.

Hier ansehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuletzt stand Morissette 2022 mit der Band während der Taylor-Hawkins-Tribute-Konzerte auf der Bühne. Dabei interessant zu wissen: Bevor Hawkins Mitglied der Foo Fighters wurde, spielte er in Morissettes Band.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion Als Sinead O‘ Connor auf Dylans Bühne ausgebuht wurde – und nur Kris Kristofferson zu ihr hielt

Hommage an Sinéad O’Connor: Stars ehren die Musikerin

Der Auftritt beim „Fuji Rock“ war eine von vielen Hommagen der Musikwelt an O’Connor. Nach der Nachricht von ihrem Tod traten Künstler wie Kate Bush, ANOHNI, Perfume Genius, Massive Attack, Tori Amos, Tegan and Sara, U2, Flea, Chuck D und mehr auf. O’Connor starb am Mittwoch, 26. Juli, im Alter von 56 Jahren.