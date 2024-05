Willi Herren wurde am 20. April 2021 tot in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Mülheim aufgefunden. Nun sollen Unbekannte das Grab des „Lindenstraßen“-Schauspielers auf dem Melaten-Friedhof in Köln verwüstet haben. Seine Tochter Alessia Herren hat am Sonntag (12.05.2024) via WhatsApp von der Grabschändung erfahren – und will die Vandalen ausfindig machen.

„Ich werde dich suchen und ich werde dich finden!!! (…)“

Blumen und Kerzen vom Grab sollen auf den davor liegenden Weg geworfen worden sein. Von den Täter:innen fehlt bisher jede Spur, doch die 22-Jährige ist entschlossen, die Schänder:innen aufzuspüren. „Wie dreckig kann man sein? Ihr verwüstet den Grabstein meines verstorbenen Vaters“, schreibt sie über einen Screenshot von WhatsApp mit dem Beweisbild. „Ich werde dich suchen und ich werde dich finden!!! Heute noch!!! Versprochen!!!“, droht sie zudem. Ob ihre Suche am Sonntag schon erfolgreich war, ist nicht bekannt.

Willi Herren kann nicht ruhen

Kurz nach Willi Herrens Tod gab es schon einmal Unruhe am Grab: Damals sorgte Alessia Herren selbst für Ärger. Nachdem Witwe Jasmin Herren nicht zur Trauerfeier am 05. Mai 2021 erschienen war, legte sie einen Tag später einen beschrifteten Blumenkranz ab. Alessia entfernte diesen und erklärte dann via Instagram, dass sie sauer auf die hinterbliebene Partnerin ihres Vaters sei. Über zehn Jahre führten Jasmin und Willi Herren eine On-off-Beziehung, bevor sie im Juli 2018 heirateten. Im März 2021 gab die 45-Jährige die Trennung von dem Schauspieler bekannt.

Alessia Herren hätte sich am Sonntag eigentlich über ihren zweiten Muttertag freuen dürfen. Gemeinsam mit Partner und Ehemann Can bekam sie vor zwei Jahren ihre erste Tochter Anisa-Amalia. Zu der Geburt ihres ersten Kindes schrieb sie auf Instagram: „(…) Unser kleines Wunder hat den besten Schutzengel über sich !! Ich weiß wie stolz mein Papa auf uns ist !! (…)“

Ob die Polizei in dem Verwüstungs-Fall ermittelt, ist nicht bekannt. Sollte Alessia Herren die Übeltäter ausfindig machen, droht ihnen vermutlich eine Anzeige wegen Vandalismus.