Alex Lahey: Videointerview und Live-Session hier ansehen

Alex Lahey hat am 19. Mai ihr neues und drittes Studioalbum veröffentlicht: „The Answer Is Always Yes“. Mit ROLLING STONE spricht sie darüber, warum „The Sky Is Melting“ ihr Lieblingssong auf der neuen Platte ist, wer sie zum Musikmachen inspiriert – und was sich in ihr am meisten verändert hat, seit sie 2017 ihr Debütalbum, „I Love You Like a Brother“, veröffentlicht und damit die Chartspitzen erklommen hat.

Videointerview hier ansehen:

Live-Session hier ansehen:

Außerdem spielt sie für uns in einer RS-Livesession drei Songs aus dem Album: „Congratulations“, „Good Times“ und den gleichnamigen Titelsong.

Interview und Kamera: Emma Wiepking. Produktion: Samira Joy Frauwallner.

Alex Laheys Debütalbum „I Love You Like a Brother“ erschien am 6. Oktober 2017 und erreichte Platz 15 der ARIA-Album-Charts. Ihr zweites Album, The Best of Luck Club, folgte 2019 und erreichte Platz 30.