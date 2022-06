Porcupine Tree im Videointerview über das neue Album „Closure / Continuation“

Kurz vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Closure / Continuation“ am 24. Juni 2022 trafen wir Porcupine Tree zum Videointerview in Berlin.

Empfehlung der Redaktion „Closure/Continuation“: Porcupine Tree zurück mit erstem Material seit 12 Jahren

Im Laufe des Gesprächs verrieten die beiden Bandmitglieder Steven Wilson und Richard Barbieri uns ihr Lieblingsalbum, die Inspiration für das neue Projekt und die eigene kreative Weiterentwicklung. Außerdem erklärten sie, warum sie so lange für die Fertigstellung von „Closure/Continuation“ gebraucht haben – und weshalb es gerade deshalb echte Kunst ist.

„Closure/Continuation“

Bei „Closure/Continuation“ handelt es sich um das elfte Studioalbum von Porcupine Tree. Es stellt das erste gemeinsame Werk seit „The Incident“ aus dem Jahr 2009 dar. Somit erstreckte sich der Aufnahmeprozess des neuen Albums über ein ganzes Jahrzehnt, bis die Band das Projekt schließlich 2021 fertig stellte. Doch die lange Wartezeit hat sich gelohnt: Porcupine Tree bestechen auf „Closure/Continuation“ wieder mit innovativer Rockmusik und melancholischen Melodien.

„Closure/Continuation“ erscheint am 24. Juni 2022 sowohl in einer sieben Tracks umfassenden Standard Edition als auch in einer Deluxe-Version mit zehn Songs.

Im Anhang findet ihr zudem noch die Tracklist und die Termine für ihre erste Tournee seit Oktober 2010, die sie unter anderem nach Berlin und Stuttgart führt.

Tracklist „Closure / Continuation“

1. „Harridan“

2. „Of The New Day“

3. „Rats Return“

4. „Dignity“

5. „Herd Culling“

6. „Walk The Plank“

7. „Chimera’s Wreck“

8. „Love In The Past Tense“ (Bonus Track)

9. „Never Have“ (Bonus Track)

10. „Population Three“ (Bonus Track)

Porcupine Tree auf Tour

21.10. – (DE) Berlin, Max Schmelinghalle

23.10. – (DE) Vienna, Gasometer

24.10. – (DE) Milan, Forum

27.10. – (SE) Stockholm, Avicii Arena

28.10. – (DK) Copenhagen, Falkoner Theatre

30.10. – (PL) Katowice, Spodek Hall

02.11. – (FR) Paris, Zenith

04.11. – (DE) Stuttgart, Porsche Arena

06.11. – (DE) Oberhausen, KP Arena

07.11. – (NL) Amsterdam, Ziggodome

09.11. – (CH) Zurich, Halle 622

11.11. – (UK) London, SSE Arena Wembley

ROLLING-STONE-Interview: