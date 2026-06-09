Die Kandidatin, die Rechenzentren verbieten will: „Das schreit nach Finanzkrise“

Alexis Goldstein hat ein einfaches Versprechen an die Wählerinnen und Wähler. Lasst sie die Rechenzentren abräumen.

Dahinter steckt natürlich mehr. Goldstein hat einen langen Hintergrund in der Finanz- und Techbranche und jede Menge Ideen, wohin das öffentliche Geld fließen sollte, das derzeit als Steuererleichterung an Big Tech geht. Aber der Kern ihrer Kampagne für Marylands 6. Kongresswahlkreis dreht sich um ein klares Bild: ein surrendes, stinkendes Gebäude, das in einer bedürftigen Gemeinde Geld verschlingt und seinen Reichtum in Bytes aus Nullen und Einsen hortet.

Der Wahlkreis wird derzeit von April McClain Delaney vertreten, deren Ehemann John Delaney ihn von 2013 bis 2019 innehatte. Goldstein ist eine von mehreren Demokratinnen, die Delaney in der parteiinternen Vorwahl Ende des Monats herausfordern wollen – und eine von mehreren ehemaligen Bundesangestellten, die für den Kongress kandidieren, nachdem sie Trumps Regierung von innen erlebt haben.

Entlassen von DOGE

Goldstein wurde von Elon Musks sogenanntem Department of Government Efficiency aus ihrem Job beim Consumer Financial Protection Bureau gefeuert. Bevor sie den Laufpass bekam, schützte sie Amerikanerinnen und Amerikaner vor Krypto-Betrug – eine Arbeit, die ihrer Meinung nach im Zeitalter der KI nur noch relevanter geworden ist.

Goldstein sprach diese Woche per Telefon mit ROLLING STONE über ihre Kampagne und was sie im Amt erreichen möchte.

Wann haben Sie entschieden, dass Sie für ein politisches Amt kandidieren wollen?

Der Genius Act als Auslöser

Eines meiner Aufgabengebiete beim CFPB war die Bekämpfung von Krypto-Betrug. Ich habe einen Abschluss in Informatik und bin extrem online. 2025, als der CFPB massiv unter Beschuss stand, gab es im Repräsentantenhaus eine Abstimmung über ein Gesetz namens Genius Act und dann ein weiteres namens Clarity Act. Im Wesentlichen lockerten diese Gesetze die Regeln für den gesamten Kryptobereich und erklärten, es gebe eine magische Entität, die nicht denselben Finanzregeln wie jedes andere Finanzprodukt folgen müsse. April McClain Delaney, die amtierende Abgeordnete im 6. Kongresswahlkreis, stimmte für beide. Ich war frustriert über jeden Demokraten, der dafür stimmte – aber ausgerechnet jemand aus dem Bundesstaat, der die meisten Bundesstellen verloren hat… Es war, als würden wir um unser Leben kämpfen, und dann kam diese Abstimmung, die ohne demokratische Unterstützung gar nicht hätte durchkommen können, und sie haben dafür nichts verlangt.

Was würde Sie am meisten antreiben, wenn Sie in den Kongress gewählt würden?

Ich habe während der Finanzkrise 2008 an der Wall Street gearbeitet. Das ganze Financial Engineering von damals wirkt wie Kinderkram verglichen mit dem Financial Engineering, das hinter dem Aufstieg der Rechenzentren steckt. Der Unterschied: 2008 war das Gut hinter all den Verbriefungen ein Haus, und das Gut hinter den Verbriefungen und Schuldenstrukturen für Rechenzentren ist eine Grafikkarte, die wie Milch altert und in zwei bis drei Jahren veraltet ist. Alle dachten, ein Haus hat immer einen Wert – das stellte sich als falsch heraus. Ich glaube aber nicht, dass eine GPU immer einen Wert haben wird.

Als jemand, der in der Biden-Regierung an Krypto gearbeitet hat und sich dabei weitgehend, mangels eines besseren Wortes, verarscht vorkam… Die SEC hat hart durchgegriffen, und die FDIC hat sich wirklich bemüht, Krypto aus dem Bankensystem herauszuhalten, aber im Großen und Ganzen hat der Rest der Regierung mit Krypto geflirtet. So viele dieser Bürokraten hatten solche Angst, in Techfragen als dumm zu gelten, dass sie die aberwitzigsten Dinge glaubten und nicht einmal grundlegende Fragen stellten – aus Angst, blöd dazustehen. Die Mark Andreessens dieser Welt behaupten gern, die Biden-Regierung sei gegen sie gewesen – das stimmt nicht. Die wollten deren Freund sein! Im Weißen Haus gab es Telefonkonferenzen mit Sam Bankman-Fried!

Dieselben Leute wie 2008

Eine gesunde Portion Skepsis ist das, was ich in den Kongress einbringen will. Ich unterstütze das Moratorium für Rechenzentren von AOC und Bernie Sanders, halte es aber für nicht weitgehend genug. Das alles schreit für mich nach Finanzkrise. 1,4 Billionen Dollar wurden in Rechenzentren investiert, und branchenweit wurden nur 600 Milliarden Dollar verdient – nicht einmal halb so viel wie ausgegeben wurde. Meta hat letztes Jahr eine Unternehmensanleihe über 25 Milliarden Dollar begeben, um den Bau weiterer Rechenzentren zu finanzieren. Das war die größte Unternehmensanleihe der Geschichte. Nichts davon wird mit irgendwas außer Schulden bezahlt. Und wenn man sich die Haie ansieht – damit meine ich die Hedgefonds und Private-Equity-Fonds, die das finanzieren –, dann sind das dieselben Leute wie bei der Finanzkrise 2008!

Ich höre bei mir nur noch Alarmglocken. Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, bei dem die Öffentlichkeit es kapiert und unsere Führungskräfte im Kongress nicht.

Es gibt keinen öffentlichen Nutzen, ein Rechenzentrum vor der eigenen Haustür zu haben, oder? In der schlimmsten Phase der Finanzkrise wurden die Leute zumindest noch damit gelockt, dass sie daran verdienen würden – aber niemand sieht ein Rechenzentrum einziehen und denkt: Prima, jetzt bekomme ich bessere Konditionen für mein Ferienhaus.

Genau, und das ist sehr parteiübergreifend. Also, in Marylands 6. Wahlkreis, wo ich kandidiere, wollen sie überall Rechenzentren bauen. Die riechen tatsächlich schlecht – das wusste ich nicht, bis ich eines besucht habe. Sie sind natürlich laut, aber sie stinken auch. Niemand will sie. Ich glaube, viele unterschätzen die Bewegung dagegen. Deshalb sorgen diese Abschlussvideos für Entsetzen – die Leute sind schockiert, dass alle Absolventen jemanden ausbuhen, der sagt, KI sei die Zukunft. Ich glaube, der Kongress hinkt hier weit hinterher, und wenn ich nichts anderes erreiche, will ich dieses Thema so oft wie möglich ansprechen. Ich bin dafür einzigartig positioniert, weil ich die Expertise aus meinem Finanzhintergrund und meiner Regierungsarbeit mitbringe. Ich sehe denselben Hype-Zyklus, den ich bei Krypto erlebt habe, und denke: Leute, wir haben das gerade erst durchgemacht, und es ist nicht gut ausgegangen. Sollten wir diesmal nicht etwas skeptischer sein? Unsere Führungskräfte scheinen das nicht so zu sehen.

Dreistufenplan gegen Big Tech

Ich habe so einen Dreistufenplan: Erstens, das Milliardärsgeld aufspüren – dafür gibt es diesen Gesetzentwurf, an dem ich 2021 mit AOC gearbeitet habe und der den House Financial Services Committee passierte, aber nie zur Abstimmung kam. Zweitens, das Milliardärsgeld einziehen, und drittens, es an die Menschen zurückgeben, denen es ursprünglich weggenommen wurde. Ich bin wohl so eine Art Stinktier auf der Gartenparty, das allen immer sagt: „Ich glaube, KI ist eine Blase, ich glaube, sie wird platzen.“ Ich bin einfach ein Nerd – aber ein Nerd, der dasselbe Vogel-Strauß-Spiel immer wieder von verschiedenen Warten aus beobachtet hat.

Als ich an der Wall Street war und das Rettungspaket kam, fragte ich meinen Chef: „Wie wird uns die Öffentlichkeit das jemals verzeihen?“ Er sagte: „Weißt du, beim Sparkassenskandal haben alle ausgerastet, ja, eine Aufsichtsbehörde wurde geschlossen, aber dann hat alle vergessen, und alles lief wieder normal – und das wird diesmal genauso sein.“

Ich war angewidert davon.

Was hören Sie auf dem Wahlkampftrail?

Stimmung gegen Rechenzentren

Die Leute hassen Rechenzentren. Wenn die Leute herausfinden, dass eines meiner Wahlkampfthemen das bundesweite Verbot von Rechenzentren ist, sind sie begeistert.

In Marylands 6. Wahlkreis gibt es fünf Counties. April McClain Delaney ist die Amtsinhaberin. Sie gewann die demokratische Vorwahl 2024 mit rund 24.000 Stimmen aus fünf Counties. Im Frederick County gab es ein bürgerinitiiertes Volksbegehren, um die lokale Genehmigung eines Rechenzentrums rückgängig zu machen – und 22.000 Menschen in einem einzigen County unterzeichneten die Petition. Genauso viele Menschen, wie im gesamten Wahlkreis für die jetzige Amtsinhaberin bei der letzten Vorwahl stimmten, haben in einem einzigen County eine Petition gegen Rechenzentren unterzeichnet.

Es gibt noch eine weitere Notlage im Wahlkreis: Ein DHS-Lager wurde im Washington County erworben. Meine Position zu Rechenzentren ist etwas besonders – alle sind gegen das DHS-Lager, aber ich sage: Wie glaubt ihr, bringen sie die Menschen ins Abschiebegefängnis? Sie nutzen das Überwachungsnetz. Diese Dinge hängen zusammen.

Um kurz den Advocatus Diaboli zu spielen: Welche Rolle sehen Sie für die Techindustrie in unserer Gesellschaft?

Bestehende Gesetze durchsetzen

Da möchte ich kurz klarstellen: Ich meine nicht Rechenzentren voller Serverracks. Ich meine speziell KI-Rechenzentren, die ausschließlich mit diesen Grafikkarten bestückt sind.

Das kommt aus meiner Zeit beim CFPB. Die Mächtigen müssen die Gesetze befolgen, die bereits existieren. Das war das ganze Krypto-Thema. Ich bin der Meinung, Krypto ist ein Wertpapier. Es hätte alle Wertpapiergesetze befolgen müssen, die die SEC durchsetzt.

Bei Big Tech ist es ähnlich. Der Equal Credit Opportunity Act besagt bereits, dass keine Diskriminierung aufgrund geschützter Merkmale erlaubt ist, und wir wissen, dass viele dieser Algorithmen – Facebook oder wie auch immer – genau das tun, und es ist bereits illegal. Warum setzen wir die bestehenden Gesetze gegen diese Unternehmen nicht einfach durch?

Ich glaube wirklich nicht, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Das Playbook der Techbranche lautet immer wieder: Wir sind anders, wir sind etwas Besonderes. Ich denke, wir können viel erreichen, wenn wir endlich Führungspersönlichkeiten haben, die dieses arrogante Argument, das Tech immer wieder vorbringt, zurückweisen.

Was können normale Menschen gegen Rechenzentren in ihrer Gemeinde tun?

Bürgerprotest und Alternativen

Mein Wissen bezieht sich hauptsächlich auf Maryland, aber ich kenne definitiv Leute, die im ganzen Land organisieren. Menschen gehen zu Anhörungen und machen ihren Unmut deutlich. Menschen organisieren Volksbegehren, wie im Frederick County. Menschen schreiben Leserbriefe. Das passiert überall im Land.

Das Einzige, was ich noch für hilfreich halten würde und was ich derzeit nicht sehe: So, das ist der genaue Betrag, den ihr für das Rechenzentrum ausgeben wollt. Das ist, was wir stattdessen mit diesen X Milliarden Dollar machen wollen.

Was würden Sie für Ihren Wahlkreis mit dem Geld wollen, das derzeit in Rechenzentren fließt?

Ich will mehr Mittel für unsere Schulen, die stark überfüllt sind. Ich will mehr Mittel für Bibliotheken, die meiner Meinung nach zu wunderschönen Zentren des Widerstands und der Gemeinschaft geworden sind. Sie sind einer der letzten Orte, an denen wir zusammen sein können, ohne Geld auszugeben. In Maryland gibt es Einwanderungsberatungsstellen in der Bibliothek. Im Frederick County und im Washington County kann man in der Bibliothek kostenlos Naloxon bekommen. Freizeitzentren sind etwas, das ich von vielen höre, weil viele Menschen zwei Jobs haben und es wirklich schön wäre, wenn Kinder irgendwo anders als in der Bibliothek – oder zusätzlich dazu – hingehen könnten.

Wofür das Geld besser genutzt wird

Es ist wirklich wichtig, dass wir unser Geld für Dinge ausgeben, die unser Leben verbessern – anstatt es für Steuererleichterungen für Big Tech zu verprassen, das Rechenzentren baut, die nur ihnen nützen, oder für Kriege im Iran.

Ich glaube, die Menschen sind einfach am Ende. Warum muss es hier so schwer sein?

Haben Sie von jemandem gehört, der derzeit im Kongress sitzt?

Viele Bundesangestellte standen in den letzten 18 Monaten in engem Kontakt mit aktuellen Abgeordneten, und die Namen werden Sie wahrscheinlich nicht überraschen. Es gibt etwas namens Federal Unionist Network, ein relativ neues gemeinnütziges Netzwerk, das von Bundesangestellten in Gewerkschaften vertreten wird, die versuchen, ihre lokalen Gewerkschaften zu radikalisieren und auf radikaleren Wandel zu drängen. Wir kandidieren als ganze Gruppe für politische Ämter.

Was ich beim Kandidieren sehe, dreht sich mehr um die Frage: Wie gehen wir die Krisen an, mit denen wir konfrontiert sind? Es ist einfach eine Möglichkeit, das Mikrofon zu ergreifen.