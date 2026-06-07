James Talarico lässt Ken Paxton nicht hinter Trump verschwinden

James Talarico glaubt, dass die San Antonio Spurs die NBA-Meisterschaft 2026 in einem Sieben-Spiele-Krimi gegen die New York Knicks gewinnen werden. Und er glaubt, dass er die jahrelange demokratische Durststrecke bei texanischen Wahlen beenden kann.

Es ist Frühsommer, und in Texas blüht die Hoffnung. Die Conference Playoffs und die Vorwahlen sind ausgefochten, das Finale hat begonnen – doch jetzt kommt der schwerste Teil: alles zu gewinnen.

Wenige Stunden nach Ken Paxtons Sieg in der Stichwahl gegen den amtierenden texanischen Senator John Cornyn kündigte die Talarico-Kampagne eine Fünf-Städte-Tour durch den Staat an: Houston, Nacogdoches, San Antonio, Leander und Plano. Laut Kampagne kamen über 9.000 Unterstützer zu der kurzfristig angesetzten „The People vs. Ken Paxton“-Tour, die darauf abzielte, den Attorney General des Bundesstaates und MAGA-Anhänger über die Flut an Strafvorwürfen, juristischen Problemen und persönlichen Skandalen zu definieren, die seine politische Karriere überschatten. In Plano, dem letzten Stopp der Tour und Paxtons Heimrevier, riefen rund 4.000 Talarico-Anhänger „lock him up!“ – in Anspielung auf den Attorney General, den Talarico seinen Unterstützern als korruptes, kriminelles und unmoralisches Wesen beschreibt, das „den Kern des Verfaulten“ in der amerikanischen Politik verkörpert.

Paxton als schwächerer Kandidat

Die Tour ist ein klares Bekenntnis: Talarico sieht Paxtons Sieg über Cornyn als Gewinn für seine eigenen Chancen, als erster Demokrat seit über 30 Jahren eine landesweite Wahl in Texas zu gewinnen. Paxton galt in den eigenen Reihen als der schwächere Kandidat in der Vorwahl und schleppt einen Berg an persönlichem und politischem Gepäck mit sich, den Talarico zu nutzen gedenkt. Obendrein ist Paxton kein gerade mitreißender Wahlkämpfer.

„Die Vorstellung, Ken Paxton sei immun gegen Rechenschaftspflicht, ist eine Lüge“, sagt Talarico gegenüber ROLLING STONE. „Er ist so eine Art Trump ohne Charisma, ohne Humor, ohne Strahlkraft. Im Grunde alles Schlimmste an Donald Trump – und nichts von dem, was ihn ausmacht.“

Die Kampagne will die Konfrontation erzwingen: indem sie Paxtons fragwürdige Bilanz ins Zentrum des Wahlkampfs stellt und indem sie den Gegner – der es gewohnt ist, Debatten mit seinen Herausforderern aus dem Weg zu gehen – zur persönlichen Begegnung zwingt. Er wolle Paxton „unbedingt“ debattieren, sagt Talarico mit einem Grinsen. Am liebsten „mehrmals“.

„Die Texaner haben das Recht, beide Kandidaten bei der Diskussion über ihre Vorschläge und ihre Bilanz zu erleben, also muss das unbedingt passieren“, sagt er. Doch Paxton ist schwer zu fassen. Seine Kampagnen-Website hat keinen öffentlichen Veranstaltungskalender, und die erste Woche als offizieller republikanischer Kandidat verbrachte er nicht bei potenziellen Wählern, sondern auf einer nationalen Medientour, die das Rennen zu einem Referendum über den Trumpismus machen sollte: Er betonte seine Nähe zum Präsidenten und versuchte, Talarico als woke-besessenen Radikallinken darzustellen. Talarico beißt nicht an.

Kein Interesse an Trump-Debatten

„Wir reden seit zehn Jahren über Donald Trump, und ich bin bereit, über etwas anderes zu reden“, sagt Talarico über seine Entscheidung, den Präsidenten aus seinen ersten Angriffen gegen Paxton herauszuhalten. „Ich glaube, es gibt viel Ernüchterung unter den Anhängern des Präsidenten, und meine Aufgabe ist es, eine offene Hand auszustrecken statt eine geballte Faust.“

An einem glühend heißen Sonntag in Leander, einem nördlichen Vorort von Austin, hat Talarico gerade – ohne Übertreibung – Hunderten seiner Unterstützer die Hand geschüttelt. Die letzten von ihnen hatten fast anderthalb Stunden nach seiner Kundgebungsrede ausgeharrt – im wechselnden Schatten von Eichen und einem Netz aus Wasserverneblern –, nur um schnell ein Foto mit ihm zu machen. Der Geruch von Sonnencreme und Lagerbier hängt noch in der Luft, als die letzten Nachzügler das Gelände verlassen. Im Laufe des Tages tauschten nicht wenige Besucher ihr Spurs-Outfit gegen Talarico-Merch. Eine ähnliche Szene hatte sich keine 48 Stunden zuvor in San Antonio abgespielt, wo die Menge „Go, James, Go!“ skandierte – eine Abwandlung des „Go, Spurs, Go!“-Rufs, den die Stadt den ganzen Monat über geübt hatte.

Auf der Bühne machte Talarico, 37 Jahre alt und mit ersten grauen Schläfen, sein Angebot. „Ich habe eine gesetzgeberische Bilanz, Ken Paxton hat eine kriminelle.“ Er stellte den astronomischen Reichtum, den Paxton seit seinem Einzug ins politische Amt angehäuft hat, den alltäglichen Nöten der Texaner gegenüber, die sich das Leben nicht leisten können, das ihre Politiker führen. „Wir haben eine Bezahlbarkeitskrise, weil wir eine Korruptionskrise haben“, rief er – und erntete tosenden Applaus von den Tausenden von Unterstützern.

Paxtons Skandale im Fokus

„Niemand hat den Fall gegen Paxton und seine Vergehen landesweit wirklich aufgerollt“, sagt Talarico später, nachdem er sich kurz in einem umgebauten Airstream-Trailer abgekühlt hat, der als Garderobe des Veranstaltungsorts dient. Sein Ziel sei es, „die Wahl, die vor den Wählern liegt, tatsächlich so zu formulieren, wie Ken Paxton ihr noch nie gegenüberstehen musste“.

Paxton hat zwar drei Amtszeiten als oberster Rechtsvertreter von Texas hinter sich, doch seit die Republikaner im Staatsparlament ihn 2023 mit 20 Anklagepunkten – darunter Bestechung, mutmaßliche Korruption, Amtsmissbrauch in seinen Geschäften mit dem texanischen Immobilienentwickler Nate Paul, Vergeltungsmaßnahmen gegen Whistleblower und Behinderung der Justiz – abgesetzt haben, musste er sich noch keiner Wahlprüfung stellen. Der texanische Senat sprach ihn frei, kurz nachdem ein mit dem Attorney General verbundenes Super PAC der Wahlkampfkasse von Vizegouverneur Dan Patrick – der gleichzeitig als Präsident des Senats dem Amtsenthebungsverfahren vorstand – 3 Millionen Dollar gespendet und „geliehen“ hatte.

Paxton wurde außerdem strafrechtlich angeklagt: von der Securities and Exchange Commission wegen Betrugs. Die Bundesbehörde warf dem Attorney General vor, damals noch Abgeordneter im Staatsparlament, Investoren (und mindestens einen texanischen Parlamentarier) dazu verleitet zu haben, Aktien eines Technologieunternehmens zu kaufen, ohne seine eigene Provisionsvereinbarung mit der Firma offenzulegen. Der Fall hing neun Jahre über Paxton, verzögert durch Zuständigkeitsstreitigkeiten und andere Formalitäten, bevor er fallengelassen wurde, nachdem Paxton zugestimmt hatte, 271.000 Dollar Wiedergutmachung zu zahlen, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten und einen Ethikkurs zu absolvieren.

Im Juli letzten Jahres wurden Paxtons Skandale und seine wiederholten Seitensprünge offenbar zu viel für seine Frau – Staatssenatorin Angela Paxton –, die die Scheidung einreichte. In ihrer Erklärung schrieb sie, sie trenne sich von ihrem Mann aus „biblischen Gründen“ und fügte hinzu, dass sie angesichts „jüngster Erkenntnisse“ nicht glaube, „dass es Gott ehrt oder mir selbst, meinen Kindern oder Ken gegenüber liebevoll ist, in der Ehe zu bleiben“. Der Scheidungsprozess war für Ende dieses Monats angesetzt, wurde jedoch kürzlich abgesagt, nachdem beide Seiten sich darauf geeinigt hatten, dass „eine Verhandlung nicht mehr notwendig ist“.

Parallelen zu Trump

Paxton hat sich aus scheinbar jedem denkbaren Schlamassel herausmanövriert. Wer das als bekannte Geschichte erkennt, liegt richtig. Die Parallelen zwischen Paxton und Trump zeichnen sich von selbst. Beide sind strafrechtlich angeklagte Politiker, denen Amtsmissbrauch vorgeworfen wird, mutmaßliche Serienbetrüger in der Ehe und Überlebende von Absetzungsversuchen. Der Präsident mag in Talaricos Wahlkampfrede fehlen – im Rennen selbst ist er jedoch allgegenwärtig.

Angesichts historisch niedriger Zustimmungswerte und ersten Anzeichen von Unmut in den eigenen Reihen hat Trump die Vorwahlsaison damit verbracht, Republikaner zu verdrängen, die ins Wanken geraten sind, und ausschließlich die treuesten MAGA-Kandidaten durchzusetzen – Paxton eingeschlossen. Trump hat versprochen, nach Texas zu kommen und an der Seite seines persönlichen Favoriten Wahlkampf zu machen, und hat – wie Paxton – versucht, Talarico als gefährlichen, DEI-besessenen Linksradikalen darzustellen, der Texas in ein Chaos nach kalifornischem Vorbild treiben werde, sowie als effeminierten Veganer, dem die sprichwörtliche texanische Härte fehle. Paxtons erste Anzeige nach der Stichwahl hob Talaricos Unterstützung für Transgender-Rechte, Einwanderungsreform und Klimaschutz hervor und endete mit einem Bild von Trump und Paxton sowie einem Voiceover, das das Publikum daran erinnerte: „This is Texas“ – bevor es zu einem Bild von Talarico schnitt und feststellte: „This is not.“

Talaricos erste Anzeige nach der Stichwahl, die sich gegen seinen Gegner richtete, hob derweil einen Kuhhandel-Deal hervor, den Paxton Adam Hoffman gewährte – einem Mann, der zugegeben hatte, über drei Jahre lang einen kleinen Jungen missbraucht zu haben. Ein Versuch, Paxtons „tough on crime“-Rhetorik seiner tatsächlichen Bilanz als Attorney General von Texas gegenüberzustellen.

Talarico will Trump meiden und Paxton zwingen, als er selbst aufzutreten – nicht nur, weil Paxtons Bilanz für sich spricht, sondern weil er als Kandidat noch nie wirklich auf die Probe gestellt wurde. Der Attorney General hat es sich stets bequem gemacht, indem er zur republikanischen Nominierung durchmarschierte, ohne wirklich um Stimmen kämpfen zu müssen. Es gibt zwei entscheidende Ausnahmen. Die erste war 2018, als Paxton – mitten in einer Betrugsanklage, die er später beilegte – mit nur drei Punkten Vorsprung knapp gegen seinen demokratischen Herausforderer gewann. Die zweite liegt nur wenige Monate zurück: Paxton verlor die republikanische Vorwahl gegen Cornyn, schaffte aber die Stichwahl, weil keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichte. Für Talarico ist das ein Zeichen, dass der Boden unter dem Attorney General weit weniger fest ist, als dieser die Wähler glauben lassen möchte.

Ernüchterung unter Trump-Wählern

„Ken Paxton ist noch nie zur Wahl gestanden, seit er von seiner eigenen Partei abgesetzt wurde“, erklärt Talarico. Er sagt, viele Texaner hätten 2024 für Trump gestimmt, weil sie glaubten, „er werde die Kosten senken, und jetzt haben sie gesehen, wie alles teurer wird – nur ein Jahr nach Amtsantritt. Diese Ernüchterung ist bei vielen Trump-Wählern real, und ich glaube, mein Ziel ist es, ihnen in dieser Bewegung eine Heimat zu geben“.

„Ich habe kein Interesse daran, die Wahl 2024 neu aufzurollen“, fügt er hinzu. „Deshalb spreche ich kaum über Donald Trump. Ich schaue nach vorne. Wie wählen wir tatsächlich Führungspersönlichkeiten, die für uns kämpfen, die dafür kämpfen, diese Wirtschaft zu entwirren?“

Dennoch sind die Umstände, unter denen Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, notwendiger Kontext, um die aktuelle Wahllandschaft im Bundesstaat zu verstehen. Trump erzielte historische Gewinne unter hispanischen und schwarzen Wählern. In Texas färbten sich Grenzbezirke, die seit über einem Jahrhundert keinen republikanischen Präsidenten gewählt hatten, plötzlich rot. Das sah nach einem möglicherweise tödlichen Schlag für die texanischen Demokraten aus – bis Trump tatsächlich sein Amt antrat. Handelskriege, harte Einwanderungsdurchsetzung und grassierende Korruption haben die Fortschritte des Präsidenten bei Latinos nahezu vollständig zunichte gemacht. Der Öl- und Gasschock, ausgelöst durch Trumps Konfrontation mit dem Iran, trifft den frachtschweren, autogeprägten Bundesstaat hart. Die Folgen der MAGA-Regierung kommen nun zur Abrechnung. Jetzt liegt es an den Texanern, an die Urne zu gehen.

Stimmen aus San Antonio

Letzten Freitag, als San Antonio sich auf ein alles entscheidendes Western-Conference-Finals-Spiel 7 vorbereitete, reihten sich Hunderte von Talarico-Anhängern vor dem Paper Tiger ein, einer lokalen Musikhalle unweit des historischen Pearl District der Stadt. Es ist das Wochenende, das die meisten Texaner im Schatten verbringen würden, ein Bier oder einen Ranch Water in der Hand. Stattdessen teilen die Menschen Sonnencreme und UV-Schirme, während Kampagnenmitarbeiter eiskalte Wasserflaschen verteilen. Daniel, ein Veteran der Marine, erzählt ROLLING STONE, er sei in einem konservativ-militärischen Haushalt aufgewachsen und habe bei der Wahl 2024 „an der Seitenlinie gestanden“ – er habe einem „zufälligen“ Drittkandidaten seine Stimme gegeben und darauf gehofft, dass die Wähler Trump nicht ins Amt zurücklassen würden. Diesmal, sagt er, müsse er direkter eingreifen. „Ich habe Töchter“, sagt er. „Ich würde nicht wollen, dass sie in der Republikanischen Partei sind.“

Chris, der sich selbst als Republikaner bezeichnet, sagt, er stimme hauptsächlich „gegen“ Paxton, interessiere sich aber für Talaricos Programm. „Ich halte ihn für gemäßigt, was ich schätze – trotz der Art, wie sie ihn darstellen“, erklärt er. „Paxton ist so ein unwürdiger Mensch. Er ist ein Krimineller, und trotzdem ist er irgendwie Attorney General dieses Bundesstaates.“

Viele Besucher verweisen auf die Trump-Regierung und die texanischen Republikaner, die die Agenda des Präsidenten im Bundesstaat ermöglichen. Lehrer und Sozialarbeiter sorgen sich um Finanzierungskürzungen, die Umleitung öffentlicher Gelder an Privat- und Charterschulen sowie die Dämonisierung ihrer Berufe.

Glaube als politischer Kompass

Mehrere Frauen nennen das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung als ihr zentrales Anliegen. Einige hatten im demokratischen Vorwahlkampf Abgeordnete Jasmine Crockett (D-Texas) unterstützt, wollen Talarico aber eine faire Chance geben. Ein erheblicher Teil der Besucher und Freiwilligen sagt, Talaricos Bekenntnis zu seinem presbyterianischen Glauben als Leitstern seiner progressiven Politik spreche ihre konservativ-christlichen Wurzeln an.

Wie eine junge Talarico-Freiwillige es formuliert: „Ich glaube, wir alle versuchen noch, unseren spirituellen Weg zu finden, und das wird für jeden Menschen immer ein sich entwickelndes Gespräch sein – und ich mag es, dass er es auf eine Weise einbringt, die, glaube ich, tatsächlich dem entspricht, wie die Bibel ausgelegt wird: dass sie klingt und sich um Menschen auf echte Weise kümmert.“

Talarico betont, diese Bewegung stehe allen offen. „Ich habe das Gefühl, dass viele Trump-Anhänger, Trump-Wähler zu Veranstaltungen wie dieser kommen – besonders junge Menschen, die 2024 für den Präsidenten gestimmt haben. Sie haben ihn vor allem gewählt, um die Kosten zu senken“, sagt er über seine Anhängerschaft. „Sie fanden die Wirtschaft in ’17, ’18 und ’19 gut – und da hatten sie recht. Also hofften sie, er würde das zurückbringen. Sie dachten, er würde die ewigen Kriege beenden, den Sumpf trockenlegen – und die Epstein-Akten veröffentlichen.“

„Mehr als ein Jahr nach Beginn dieser Regierung hat er bei allen vier Punkten versagt“, fügt er über den Präsidenten hinzu.

Dienst als höchste Berufung

Talarico präsentiert sich als Kandidat, dem es ums Dienen geht. Die Eröffnungsanekdote seiner Wahlkampfrede ist eine Erinnerung an seinen Urgroßvater – liebevoll „Poppy“ genannt –, einen Zweiter-Weltkrieg-Veteranen, der Matthäus 23:11 liebte: „Wer unter euch der Größte ist, der sei euer Diener.“

„Das ist eine radikale Idee in einer Welt, die von Macht, Reichtum und Status besessen ist“, sagt er zu einer aufmerksamen, bis auf den letzten Platz gefüllten Menge. „Jesus sagt, dass wahre Größe darin besteht, anderen zu dienen.“

Doch wer aus Talaricos Betonung seiner religiösen Überzeugung schließt, er sei ein sanftmütiger Kumbaya-Kandidat, liegt falsch. Für Ken Paxton gibt es keine Gnade.

„Vor drei Jahren diese Woche wurde Ken Paxton von seiner eigenen Partei abgesetzt, weil er sein öffentliches Amt, seine Position des öffentlichen Vertrauens genutzt hat, um sich selbst und seine milliardenschweren Geldgeber auf unsere Kosten zu bereichern – das ist alles, was mit der Politik falsch läuft. Er dient nicht uns, er dient sich selbst und seinen Spendern“, ruft Talarico der Menge in San Antonio zu. „Seit seinem Amtsantritt ist Ken Paxtons Nettovermögen um 7.000 Prozent gestiegen, während unsere Löhne stagniert sind. Er besitzt jetzt 11 Häuser, während sich die meisten Texaner keines leisten können. Er hat Bestechungsgelder von reichen Spendern kassiert und gleichzeitig Überstundenvergütungen für texanische Arbeiter blockiert und unsere Gesundheitsversorgung ausgehöhlt. Das ist der faule Kern unseres kaputten Systems. Deshalb können wir uns nichts mehr leisten. Deshalb kommen wir nicht voran, egal wie hart wir arbeiten.“

Nicht Trump. Nicht die Republikaner. Ken Paxton. Talarico muss das Gespenst des Mannes im Weißen Haus nicht beschwören. Er weiß, dass die Wähler die Linie von Paxton zum Präsidenten selbst ziehen werden.

„Wir haben keine Regierung des Volkes, durch das Volk und für das Volk. Wir haben eine Regierung der Milliardäre, durch die Milliardäre und für die Milliardäre – Milliardäre, die sich Politiker wie Ken Paxton kaufen, und diese Marionetten drehen sich dann um und manipulieren die Regeln der Wirtschaft zugunsten dieser Milliardäre auf unsere Kosten“, fährt er fort.

Die Menge tobt.

Spurs, Finale und Hoffnung

Wenige Tage später sitzt Talarico an einem Picknicktisch in Leander – noch immer im Sakko, trotz der drückenden Nachmittagssonne von Texas –, und erinnert sich an die Spurs, die am Abend zuvor die Oklahoma City Thunder besiegt hatten und damit ins NBA-Finale eingezogen waren.

„Ich war Lehrer in San Antonio, als die Spurs zuletzt im Finale standen“, erinnert er sich an den Meisterlauf des Teams 2014. „Sie haben immer diesen Teamgeist verkörpert, oder? Kein Ballhog, nur sie als Einheit – und ich glaube, dieses neue Team verkörpert das auch.“

„Ich glaube nicht, dass irgendjemand dachte, wir würden so weit kommen“, sinniert er. Ob er noch über Basketball spricht, ist nicht ganz klar.

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