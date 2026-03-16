Alice Cooper: 5 Songs, die ich gern geschrieben hätte

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Für einen 78-Jährigen bleibt Alice Cooper erstaunlich relevant.Wir trafen den Shock-Rock-Visionär, um seine Einschätzung zu fünf Songs zu bekommen, die er gern selbst geschrieben hätte.

Fünf Songs, die Alice Cooper gern geschrieben hätte

Twisted Sister, „We’re Not Gonna Take It“

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Das hat dieselbe Melodie wie „O Come, All Ye Faithful“. Es war ein Volltreffer für die PMRC-Sache, die damals lief.

Billy Talent, „Red Flag“

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Diese Jungs waren Kanadas Green Day. Dieser Song erinnert mich an „My Sharona“. Es ist einer dieser Hooks, die man nicht erklären kann.

Moderne Rockhymnen im Urteil von Alice Cooper

My Chemical Romance, „Teenagers“

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Ich sah diese Band als das nächste Def Leppard. Dieser Song hat eine großartige Botschaft: „Teenagers are dangerous!“

Aerosmith, „Dude (Looks Like a Lady)“

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Sie haben das über Vince Neil geschrieben. Mötley Crüe waren damals ein Haufen gut aussehender Mädchen. So süß sind sie heute nicht mehr.

Grunge-Klassiker aus Coopers Perspektive

Nirvana, „Smells Like Teen Spirit“

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Wäre ich später geboren worden, hätte ich das schreiben können. Aber wenn man in meinem Alter ist, kann man nicht für Teenager schreiben. Als ich es zum ersten Mal hörte, dachte ich: „Oh, yeah!“

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Alice Cooper: Trans wird zur Mode

Was haben Alice Schwarzer und Alice Cooper gemeinsam? Jetzt mal abgesehen vom Vornamen …

Sowohl die rheinische Frauenrechtlerin und Publizistin (80) als auch der US-Schockrocker (75) halten die aktuelle Transgender-Debatte, speziell Geschlechts-Umwandlungen, für eine „Mode“.

Im Gespräch mit der digitalen Musikplattform „Stereogum“ gab der Pionier des Grusel-Pop zu Diktat:

„Klar gibt es ernstzunehmende Transgender-Fälle. Doch ich fürchte, dass es auch eine Modeerscheinung ist. Da sind eine Menge Leute, die behaupten, trans zu sein, nur weil sie das sein wollen“, so Cooper.

„Ich finde es grundfalsch, wenn man ein ahnungsloses, sechsjähriges Kind hat, das einfach nur spielen will. Es wird komplett verwirrt, wenn man ihm sagst: ‚Ja, du bist ein Junge, ABER du könntest auch ein Mädchen sein, wenn du willst.’“