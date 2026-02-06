Sorge um Dee Snider! Twisted Sister streichen komplette Tour

Twisted Sister haben alle Konzerte zum 50-jährigen Band-Jubiläum abgesagt, nachdem Dee Snider aufgrund neu bekannt gewordener gesundheitlicher Probleme „plötzlich und unerwartet“ ausgefallen ist.

In einer Erklärung teilte die Band mit, dass alle Gigs der Tour, die am 25. April in São Paulo, Brasilien, beginnt und den ganzen Sommer über fortgesetzt werden sollte, abgesagt wurden und dass „die Zukunft von Twisted Sister in den nächsten Wochen entschieden wird”.

Die Ankündigung wurde auf dem offiziellen Instagram-Account der Band zusammen mit einer separaten Erklärung von Snider veröffentlicht. „Ein Leben lang legendär aggressive Auftritte haben Dee Sniders Körper und Seele zugesetzt”, begann der Post, bevor er enthüllte, dass der Leadsänger an degenerativer Arthritis leidet und sich im Laufe der Jahre mehreren Operationen unterziehen musste, um „überhaupt ein paar Songs unter Schmerzen performen zu können”.

50 Jahre Hardrock hinterließen Spuren bei Dee Snider

„Zu allem Übel hat Dee kürzlich herausgefunden, dass die Intensität, mit der er sich seinem Lebenswerk gewidmet hat, auch seinem Herzen zugesetzt hat“, heißt es in der Erklärung weiter. „Er kann nicht mehr wie seit Jahrzehnten die Grenzen der Rock-‚n‘-Roll-Wut ausreizen.“

Snider: „Ich kenne keine andere Art zu rocken. Die Vorstellung, vom Gaspedal zu gehen, ist für mich inakzeptabel. Ich will lieber abtreten, als nur noch ein Schatten meiner selbst zu sein.“ Der Frontmann schloss mit den „unsterblichen Worten“ von Dirty Harry aus dem Film „Magnum Force“ von 1973: „Ein Mann muss seine Grenzen kennen.“

Die Tournee sollte die erste Konzertreise von Twisted Sister seit 2016 sein – als sie ihre „40 and Fuck It“-Abschiedstournee starteten – und von den Kernmitgliedern Dan Snider, Jay Jay French (Gründungsgitarrist und dienstältestes Mitglied) und Eddie Ojeda (langjähriger Leadgitarrist) absolviert werden.