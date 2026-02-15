Dee Snider: Entscheidendes Gesundheitsupdate

Im Nachgang zur abgesagten 50-Jahre-Jubiläumstour von Twisted Sister hat Dee Snider Gerüchte über seinen bevorstehenden Tod zurückgewiesen. Er den Fans gesagt, er sei „lebendig und wohlauf“, könne jedoch einfach nicht mehr live auftreten. „Ich sterbe nicht! Nein, niemals. Ich meine, wir sterben alle, aber nicht unmittelbar“, sagte Snider in seiner Radiosendung „House of Hair“. Eine Woche nachdem er abrupt seinen Ausstieg bei Twisted Sister erklärt und die Reunion-Shows der Metal-Band für 2026 abgesagt hatte.

Snider weist Gerüchte entschieden zurück

„Meine Ankündigung, die Tour aus gesundheitlichen Gründen abzusagen, Probleme mit meinem Herzen, Arthritis, solche Dinge. Die Gerüchte sind völlig aus dem Ruder gelaufen, dass ich auf dem Sterbebett liege. Das tue ich nicht. Ich kann nur diese Dinge nicht mehr tun, die ich in meinen 20ern, 30ern, 40ern, 50ern und sogar 60ern getan habe. In Ordnung? Ansonsten bin ich lebendig und wohlauf. Ich genieße das Leben.“

Snider fügte hinzu, dass er weiterhin seine Radiosendung moderieren, schreiben und Regie führen werde, doch mit 70 Jahren bringe es seinen Körper über seine Grenzen hinaus, wenn er als Frontmann von Twisted Sister auftrete.

„Ich kann das nicht mehr“ – klare Worte mit 70

„Sie werden mich nicht mehr auf der Bühne sehen, wie ich den Laden rocke wie früher, denn das würde mich kaputtmachen“, erklärte Snider.

„Also musste ich bei Twisted Sister aussteigen, musste die Tour absagen, meine Entschuldigung dafür. Und danke für all die Liebe und Fürsorge und Sorge und all das. Es war verrückt, wie viele Menschen sich gemeldet haben, die Anteilnahme war wunderschön, vielen Dank, dass Sie mich angefeuert haben. Mir geht es gut, ich kann das nur einfach nicht mehr.“

Anfang dieses Monats hatte Twisted Sister die abgesagte Tour wegen Sniders „gesundheitlicher Herausforderungen“ angekündigt, zu denen Berichten zufolge eine degenerative Arthritis gehört, die es ihm nur erlaubt, ein paar Songs zu performen. Snider ergänzte in „House of Hair“, es sei vorgeschlagen worden, dass er bei Auftritten sitzen solle, doch diese Idee habe er verworfen.

Abschied ohne halbe Sachen

„Die Wahrheit ist, ich möchte nicht, dass Sie mich dort oben sehen, wie ich weniger bin, als Sie es von mir erwarten. Sie haben Erinnerungen an die großartigen Shows, die ich gemacht habe, und damit möchte ich Sie zurücklassen“, sagte Snider. „Nicht damit, dass ich dort oben stehe wie Willie Nelson – nichts gegen Willie, 95 Jahre alt, im Rollstuhl – Sie wissen, was ich meine. Ich bin rockend abgetreten, ich rocke hier immer noch, ich höre nicht auf. Ich habe noch viel Leben vor mir. Mein Vater ist 95 und immer noch fit, also erwarte ich, lange hier zu sein.“

Die Tour sollte Twisted Sisters erste seit 2016 markieren – damals gingen sie auf das, was als ihre „40 and Fuck It“-Abschiedstour angekündigt wurde – und die drei Kernmitglieder der Band präsentieren: Snider, Gründungs-Gitarrist (und dienstältestes Mitglied) Jay Jay French sowie den langjährigen Lead-Gitarristen Eddie Ojeda.