Alice Cooper kritisiert Till Lindemann und Rammstein scharf

Glam-Rocker Alice Cooper hat sich erneut zur Causa Rammstein geäußert. Zuvor mutmaßte Cooper bereits, dass hinter Till Lindemann es mögen könnte, ein Image der sexuellen Überlegenheit auszuleben. Nun aber kritisiert er die Berliner Industrial-Metaler erneut. Sein Vorwurf: Rammstein und speziell Lindemann würden sich nicht wie Erwachsene verhalten.

Alice Cooper mit Rat an Lindemann: „Such dir eine Frau auf Augenhöhe“

Im Interview im „Playboy“ bezog Alice Cooper deutlich Stellung zu den immer noch im Raum stehenden Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Für ihn sei es unverständlich, dass Lindemann anscheinend Bestätigung suche, indem er Frauen schlecht behandelt: „Ich war ehrlich gesagt überrascht zu hören, dass jemand, der so lange schon in der Rockmusik aktiv ist, sich angeblich auf diese Weise verhält. Als ich 18 oder 20 war – nun, sagen wir: Ich war zu der Zeit noch nicht verheiratet und habe mich auch so verhalten“, erläuterte Cooper.

In seiner Band seien nun aber alle verheiratet, mit Ausnahme seines Drummers. Man kenne sich und das familiäre Umfeld, weshalb solche Vorwürfe sofort auffallen würden, gerade wenn es um jüngere Frauen ginge. Obwohl Cooper keine voreiligen Schlüsse ziehen möchte und er die Musik von Rammstein nach wie vor mag, kritisierte er das Gebaren Lindemanns: „[…] Ein erwachsener Mensch [sollte] schon wissen, was okay und was nicht okay ist. Und ein unverheirateter Rockstar von 40, 50, 60 Jahren hat wirklich sehr viele Möglichkeiten, während einer Tournee eine Frau zu finden, auf die er steht. Das ist nicht besonders schwierig.

Alice Cooper selbst ist seit 47 Jahren verheiratet und hat den klassischen Rockstar-Lifestyle, inklusive Alkohol und Drogen, nach den 1980er-Jahren aufgegeben. Sein Rat daher an Till Lindemann: „Such dir eine, die ein bisschen älter und mit dir auf Augenhöhe ist.“

Im Fall Lindemann laufen die Ermittlungen nach wie vor. Jedoch hat Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe in einem Instagram-Post Veränderungen in der Band nach der aktuellen Tournee angekündigt.