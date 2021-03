Alice Cooper zum ersten Mal auf Platz eins in den Album-Charts

Alice Cooper steht ganz oben in den deutschen Album-Charts. Der Hard-Rock-Veteran marschierte mit seinem neuen Album „Detroit Stories“ direkt auf Platz eins.

Für den 73-Jährigen ist das eine Premiere: In 49 Jahren, die von der GfK Entertainment für seine Musik die Verkäufe ermittelt und in Charts platziert wurden, gab es bisher noch keine Top-Platzierung.

Im Juli 1972 schaffte Cooper allerdings mit seinem Hit „School’s Out“ gleich den Sprung auf Rang fünf der Single-Charts. Das gleichnamige Album kam in Deutschland damals auf Position drei. Danach konnte keine Platte mehr diese Chart-Höhen erklimmen – bis jetzt.

„Detroit Stories“ ist, wie es der Name schon andeutet, eine Verbeugung vor seiner Geburts- und Heimatstadt und wurde von seinem langjährigen Weggefährten Bob Ezrin produziert.

Alice Cooper: „Deutsche Fans sind so loyal“

Alice Cooper erklärte zu dem durchaus überraschenden Erfolg: „Deutschland war schon immer voll mit den treuesten Alice-Cooper-Fans. Wir haben deutsche Fans, die uns in den späten 60er und 70er Jahren entdeckt haben, die immer noch zu allen Shows kommen und immer noch alle Alben kaufen. Sie sind so loyal. Bis zum heutigen Tag sind fast die Hälfte unserer europäischen Shows in Deutschland, und diese Shows gehören immer zu unseren besten. Das zeigt mir, dass das deutsche Publikum liebt, was wir tun, und wir sind mehr als glücklich, weiterhin hierher zu kommen und das zu tun, was wir am besten können.“

Auf den Plätzen folgen in den Album-Charts in dieser Woche tatsächlich in den Top 5 nur Neueinsteiger. Rang zwei geht an Nino de Angelo mit „Gesegnet und verflucht“, die Metalcore-Band Architects sicherte sich Plart drei mit „For Those That Wish To Exist“. Auf der Vier findet sich „Omega“ von der niederländischen Symphonic-Metal-Gruppe Epica. Auf Position fünf kommt ebenfalls härtere Musik, nämlich „Under The Guillotine“ von Kreator.