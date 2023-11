Diesen Charts-Rekord der Rolling Stones wird niemand brechen

Foto: Getty Images for RS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Ronnie Wood, Mick Jagger und Keith Richards backstage vor dem Überraschungsauftritt der Rolling Stones zur Feier ihres neuen Albums "Hackney Diamonds" im Racket NYC am 19. Oktober 2023 in New York City.

Die Rolling Stones sind die erste Band, die in den Vereinigten Staaten in jedem Jahrzehnt seit den 1960er-Jahren ein Top-10-Album vorweisen können.

Auch ihr neustes Werk „Hackney Diamonds“ schaffte es in diese Region, genauer auf Platz drei der US-Billboard 200-Charts zu klettern. Damit stellt die Band einen neuen Rekord auf und hat mit insgesamt 38 Alben die meisten Top-10-Alben aller Zeiten. Neun der Platten erreichten Platz eins, darunter „Sticky Fingers“, „Exile on Main St.“ und „Tattoo You“.

Mit 34 Top-10-Alben ist ihnen Barbra Streisand dicht auf den Versen. Sollte sie eine weitere LP vor Ende der 2020er-Jahre dort positionieren, müssten sich die Rolling Stones ihren Titel dann mit der Sängerin teilen. Die Beatles und Frank Sinatra belegen mit 32 Alben den dritten Platz.

Erst England, dann die USA

Bereits in ihrem Heimatland hatten die Rolling Stones die meisten Nummer-eins-Alben in den letzten Jahrzehnten. Durch ihre Neuauflage 2020 von „Goats Head Soup“, welches ursprünglich 1973 erschien, positionierte sich die Band nicht nur an die britische Chartsspitze, sondern schafften es dadurch in sechs verschiedenen Jahrzehnten eine Nummer-eins-Platte zu kreieren. Ihre neuste LP „Hackney Diamonds“, die am 20. Oktober erschien, eroberte ebenfalls Platz eins der britischen Albumcharts. Eine Position, welche die Rolling Stone in England insgesamt 14 Mal erklommen.

„Hackney Diamonds“ folgte als 24. Studioalbum nach einer 18-jährigen Pause ohne neue Originaleinspielung. In einem Interview mit der britischen „Guardian“ äußerte sich Mick Jagger zu dem langen Intervall und erklärte, dass er die lange Pause bereuen würde. Die Band habe sich einfach an große Tourneen gewöhnt.