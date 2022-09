„All Together For The Music“: Rapper MoTrip feierte mit 100 Fans in Berlin

Der Rapper MoTrip hat am 8. September im Rahmen der „Jim Beam Welcome Session“ ein Konzert im Von Greifswald in Berlin gespielt. Das Publikum war auf 100 Fans begrenzt. Mit dabei war auch der Berliner Sänger und Produzent BRUNKE.

Die Live-Session wurde von der Whiskey-Marke gesponsert. „Ich möchte mit meiner Musik gemeinsame Momente schaffen, die Menschen zusammenbringen. Es hat mich gefreut, diese positiven Emotionen und die Gemeinschaft zwischen den Menschen zu spüren und dieses einmalige Gefühl mit ihnen zu teilen“, so MoTrip. Am 17. August feierte bereits die deutsche Pop-Künstlerin MATHEA bei den Jim Beam Welcome Sessions. Nun soll nach dem Event mit MoTrip noch eine weitere Show in Köln mit dem DJ David Puentez folgen.

MoTrip veröffentlichte zuletzt 2021 neue Musik. Nachdem vor zwei Jahren sein Album „Elemente“ erschien, folgte ein Jahr später die Single „Millionär 2021“, auf der außerdem Die Prinzen und Eko Fresh zu hören sind. Im Februar 2023 geht der Rapper auf Deutschland-Tour. Insgesamt sind 14 Konzerte geplant.

MoTrip live 2023:

09.02.23 in Hannover, Capitol

10.02.23 in Berlin, HUXLEY’S NEUE WELT

11.02.23 in Hamburg, Georg Elser Halle

14.02.23 in Leipzig, Felsenkeller Leipzig

16.02.23 in Nürnberg, HIRSCH

17.02.23 in München, Muffathalle

20.02.23 in Stuttgart-Wangen, LKA-Longhorn

23.02.23 in Frankfurt am Main, Zoom

24.02.23 in Oberhausen, Turbinenhalle

25.02.23 in Köln, Carlswerk Victoria

02.03.23 in Bremen-Hemelingen, Aladin Music Hall

03.03.23 in Bielefeld, Lokschuppen

11.03.23 in Aachen, Eurogress Aachen