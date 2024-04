Travis live in Deutschland 2024

Travis kehren dieses Jahr mit ihrem 10. Studioalbum „LA Times“ zurück. Jetzt können sich Fans auch über Tourdaten freuen – die vierköpfige Band inklusive Frontmann Fran Healy kommt für drei Termine nach Deutschland.

Fast 25 Jahre nach ihrem Durchbruch mit „The Man Who“ haben Travis ihr neues Album angekündigt. Am 12. Juli wird die nächste Platte mit zehn Songs erscheinen. Einen Vorgeschmack gab es bereits mit der ersten Single „Gaslight“, in der Healy sein bisheriges Leben und die letzten zehn Jahre in Los Angeles verarbeitet. „LA Times“ ist nach dem 2020 erschienenen Album „10 Songs“ die 10. LP der Schotten.

Travis kommen dieses Jahr auch für drei Konzerte nach Deutschland und werden Gigs in Köln, Berlin und Hamburg spielen. Die Tickets sind bereits jetzt erhältlich – und zwar hier.

Travis auf Deutschland-Tour 2024