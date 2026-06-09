Allen Ginsberg: Der queere Dichter, der Amerika veränderte

Vergangene Woche jährt sich der Geburtstag von Allen Ginsberg zum hundertsten Mal – jenes schwulen, jüdischen, buddhistischen, sozialistischen Schriftstellers, der über Jahrzehnte Amerikas bekanntester Dichter war. Er nutzte seine Position als Außenseiter und Prominenter gleichermaßen, um gegen Kriege, Kapitalismus, Zensur und die systematische Marginalisierung der Schwächsten in diesem Land anzuschreiben. Er veränderte den literarischen Kanon, indem er seine „neue Vision“ – die Beat-Bewegung – als künstlerischen Ausdruck einer unzufriedenen Nachkriegskultur etablierte, für die der American Dream schlicht nicht existierte. Er war seiner Zeit stets einen Schritt voraus: überschritt Kunstgrenzen, zertrampelte Tabus und führte Kämpfe, die Amerikas Zerfall als Gesellschaft auf wackligem puritanischem Fundament vorwegnahmen. Er ist das leuchtende Beispiel dafür, welche Rolle Dichter als erste Helfer in der Kunst spielen.

Als sein erstes Buch, „Howl and Other Poems“, 1956 beim San Francisco-Verlag City Lights Publishers erschien, wurde dessen Gründer, der Dichter Lawrence Ferlinghetti, wegen der Verbreitung obszöner Literatur verhaftet. Das bahnbrechende Titelgedicht zeigte ein unsichtbares Amerika – Queers, BIPOC, Kommunisten, Menschen mit Behinderungen, Einwanderer, Künstler und Anhänger östlicher Religionen. Wir sahen sie „on the road“ nach Mexiko und Marokko ziehen, ihr Bewusstsein durch Meditation und Pflanzenmittel erweitern, „Jazz kontemplieren“ und sich selbst „von Wahnsinn zerstört, verhungert hysterisch nackt“ vorfinden.

Obwohl der Vorwurf der Obszönität im darauffolgenden Jahr aufgehoben wurde, läutete er eine Phase der Zensur in der Ära nach McCarthy ein – mit Versuchen, Bücher von D. H. Lawrence, Vladimir Nabokov und William S. Burroughs zu verbieten. Es war eine finstere Zeit im amerikanischen Verlagswesen, und diese Verbotskampagnen gründeten weniger auf der Darstellung krimineller oder unmoralischer Handlungen als auf dem Unbehagen gegenüber gesellschaftlichem Wandel. Ginsberg reagierte auf Zensur nicht mit Selbstbeschränkung. Stattdessen wurde er zum Impresario der Beat-Bewegung, dehnte ihre Reichweite aus, indem er Schriftsteller ermutigte, unabhängige Verlage zu gründen, in den Mainstream-Medien Fuß zu fassen und mit Künstlern aus Theater, Film, Musik und bildender Kunst zusammenzuarbeiten. Er legte den Grundstein für die Kleinverlagsbewegung der 1960er-Jahre, die neue queere, feministische, BIPOC-, hispanische und experimentelle Stimmen hervorbrachte. Durch seine Liebe zur Musik – von Bebop bis William Blake – schuf er außerdem einen Raum, in dem beide Felder in öffentlichen Kollaborationen verschmolzen, die frisch, spontan und durch und durch „hip“ waren. Den Nachhall dieser Beat-Szene hält ein herrlicher Moment in John Waters‘ „Hairspray“ fest: Rick Ocasek von The Cars spielt Bongos, während Pia Zadora „Howl“ aggressiv an Rikki Lake rezitiert. So campy das auch ist – es ist eine Hommage an einen einzigartigen Moment der Popkultur, der ohne Ginsberg nicht existiert hätte.

Kaddish und die Tabus der Zeit

Sein nächstes Buch, „Kaddish“ (1961), trauerte um den Verlust seiner Mutter Naomi, die einen Großteil ihres Lebens in psychiatrischen Einrichtungen verbracht hatte. Es konfrontierte Tabus jüdischer Einwandererfamilien der ersten Generation, lange bevor irgendjemand von Philip Roth gehört hatte, und stieß eine breitere Debatte über humane Alternativen zur Insulinschocktherapie und zur routinemäßigen Lobotomie psychisch Kranker an. Die Ironie, dass Naomi, die russische Einwanderin, im Pilgrim State Hospital starb, ohne dass das Kaddish gesprochen wurde, verstärkte die Würdelosigkeit dieses Endes noch.

Er war vielleicht der revolutionärste literarische Schriftsteller der amerikanischen Geschichte. Er outete sich vor Stonewall; protestierte gegen den Vietnamkrieg, indem er bei der Democratic Convention 1968 in Chicago Seite an Seite mit Black Panthers, Yippies, Hippies und Jean Genet „Om“ skandierte; nahm Platten mit Bob Dylan, Joan Baez und Philip Glass auf; und lehrte im MFA-Programm des Brooklyn College, wo Sapphire und Paul Beatty zu seinen Studierenden zählten. Mit der Mitgründung der Jack Kerouac School of Disembodied Poetics – dem MFA-Schreibprogramm an der buddhistisch geprägten Naropa University in Colorado – festigte Allen sein Bekenntnis, ein Erbe zu hinterlassen, das experimentelles Schaffen in einem Umfeld fördert, das seinen spirituellen und poetischen Überzeugungen entspricht. Allein dadurch, wer er war, ermächtigte er jene, die keinen Zugang zu traditionellen Machtstrukturen hatten, sich ihre eigenen zu schaffen.

Ich war ein 18-jähriges Disco-Punk-Kid, als ich Allen 1981 zum ersten Mal auf der Bühne eines Times-Square-Nachtclubs sah. Er war gekommen, um Joe Strummer von The Clash zu treffen – er war ein Fan von Punk Rock, und beide teilten politische Überzeugungen – und landete damit, dass er an jenem Abend gemeinsam mit ihm sein Gedicht „Capitol Air“ sang. Ich wusste, wer er war, hatte aber kaum mehr als „Howl“ gelesen. Seine Yiddishkeit-Präsenz zog mich an und stieß mich zugleich ab. Aber ich verstand es: Das war bedeutend – ein radikaler Dichter und ein Rockstar auf einer Bühne? Geschichte passierte gerade.

Begegnungen mit einem Jahrhundertmenschen

Wir lernten uns ein Jahr später richtig kennen, als ich als Freund des Assistenten des Schriftstellers zum Burroughs-Clan stieß. In queeren Familienbegriffen war Allen mishpocha – mein Blut –, Burroughs war meine Schwiegermutter und Paterfamilias. Ich sah Allen in diesem Kontext regelmäßig, unsere Freundschaft wuchs durch weitere Begegnungen, als ich ein Leben im Buchverlag begann. Er war ein Diplomat, ein Charmeur, der vollendete PR-Mann – und wohin er auch ging, sein unermüdlicher Einsatz für die Geschichte, die er mitgeprägt hatte, war unverkennbar.

Ich erinnere mich an das Abendessen nach Burroughs‘ Aufnahme in die American Academy of Arts & Letters im Jahr 1983. Allen hatte fünf Jahre lang für Williams Aufnahme getrommelt und legte ihm an jenem Abend nachdrücklich nahe, als aktives Mitglied für eine vielfältigere, politisch engagiertere und formal mutigere Mitgliedschaft einzutreten. Burroughs, dem das Ganze komisch vorkam, paraphrasierte Groucho Marx‘ Bonmot, keinem Club angehören zu wollen, der ihn aufnehmen würde, lächelte aber und murmelte: „Ich wähle, wen du mir sagst, Allen.“ Allens Bekenntnis zu seiner kulturellen Verantwortung – eine alternative Geschichte Amerikas und der Welt zu ehren, zu lehren und ihre neuen Helden zu benennen – war sein Markenzeichen.

Ginsbergs Erbe an Kollaborationen, besonders jene mit Musikern, öffnete Türen bei Plattenlabels, darunter Def Jam, das Def Poetry fünf Jahre lang im nationalen Fernsehen präsentierte und damit die Verbindung zwischen Rap und Performance Poetry zementierte. Island Records veröffentlichte 1989 seine Spoken-Word-Platte „The Lion for Real“ mit Auftritten von Dylan, The Clash, Ornette Coleman und Arto Lindsay. Ihr Produzent Hal Wilner wurde ein enger Freund. Ginsberg nahm mit einem breiten Spektrum an Musiktalenten auf – vom Kronos Quartet bis Paul McCartney –, sein Werk als Aufnahmekünstler reichte von zeitgenössischer klassischer Zusammenarbeit bis zum klassischen Spoken Word. Eine seiner frühesten Aufnahmen, eine Lesung von „Howl“ aus dem Jahr 1959, wird von Craft Records anlässlich des Centenarys auf grünem Vinyl neu herausgegeben.

Ginsbergs bleibendes Vermächtnis

Von den Anfängen seiner Karriere bis zu seinem Tod 1997 pflegte Ginsberg tiefe Freundschaften mit einem vielfältigen, internationalen, regelsprengenden Kreis von Menschen aus Kunst, Aktivismus und den alternativen Nischen der Wissenschaft. Er brachte sie immer wieder zusammen – in kleinen wie großen Gruppen –, und schuf dabei ein echtes Gefühl von Gemeinschaft und Zweck. Er war der preisgekrönte, weltreisende, schwule, hippiehafte Yenta-Poet, dessen unheimliches Gespür für Matchmaking in der Kulturwelt besherte Verbindungen und erstaunliche Kollaborationen hervorbrachte.

In der neuen Normalität sterilisierter Pride-Feiern – wo Gaybies on Trikes die Dykes on Bikes zahlenmäßig überholen; und wenn die bundesfinanzierten America-250-Veranstaltungen diesen Sommer die Staatsgründung feiern werden, ohne Sklaverei oder die Vernichtung der indigenen Bevölkerung zu erwähnen – müssen wir die Künstler ehren, die Menschen zusammenbringen, deren Visionen zeigen, wie die Menschen dieses Landes wirklich aussehen, womit sie ringen und worüber sie hinauswachsen. Dichtung steigt auf, sie sickert nicht nach unten. So auch meine Tränen neulich, als ich eine Philip-Glass-Playlist hörte und Allens Stimme einsetzte, die aus seinem Gedicht „Wichita Vortex Sutra“ von 1966 las: „Ich erhebe meine Stimme, laut, mache Mantra aus amerikanischer Sprache jetzt, ich erkläre hiermit das Ende des Krieges! Uralter Tage Illusion! Und spreche Worte aus, die mein eigenes Jahrtausend beginnen.“ Ja – der Ur-Antiautoritäre, der queere Chronist des entgleisten amerikanischen Traums, mein Freund Allen Ginsberg, sollte nicht nur in diesem Centenaryjahr nachgeahmt werden, sondern für die nächsten tausend Jahre. Möge das Allen-Ginsberg-Jahrtausend heute beginnen.