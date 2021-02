Poet, Verleger und Beat-Generation-Legende Lawrence Ferlinghetti ist tot

Lawrence Ferlinghetti ist tot. Der in Yonkers, New York geborene Poet, Verlagsgründer und Aktivist verstarb am 22.Februar 2021 im Alter von 101 Jahren in San Francisco. Ferlinghetti gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der US-amerikanischen Nachkriegsliteratur. Empfehlung der Redaktion Bruce Springsteen und Barack Obama starten Podcast „Renegades: Born In The USA“

Verleger, Gründer, Poet

Auch wenn er sich in vielerlei Hinsicht von den Protagonisten der Beat Generation deutlich unterschied: Lawrence Ferlinghetti war ohne Zweifel ein Bindeglied und Wegbereiter jener literarischen, US-amerikanischen Bewegung der 1950er-Jahre. Ferlinghetti gründete 1953 in North Beach, San Francisco den Buchladen City Lights Bookstore – ein immer noch existierender 2001 und zum „National Historic Landmark“ ernannter Treffpunkt für alternative, politische und experimentelle Literatur. Einen wichtigen Beitrag zur amerikanischen Literatur leistete Ferlinghetti als Verleger: 1956 veröffentlichte er Allen Ginsbergs Gedicht „Howl“ – und wurde aufgrund der vermeintlichen Obszönität des Gedichts verklagt. Ferlinghetti gewann den Gerichtsprozess – mit der Begründung, „Howl“ besitze eindeutige gesellschaftliche Relevanz. Nicht zuletzt dadurch wurde „Howl“ zu einem der bedeutendsten Gedichte des 20. Jahrhunderts.

„A Coney Island of the Mind“

Aber Ferlinghetti verlegte nicht nur Poesie und Literatur, er schrieb sie auch – und war nicht minder bedeutend und erfolgreich. Zu seinen bekanntesten Werken zählen die Gedichtbände „Pictures of the Gone World“ (1955) und „A Coney Island of The Mind“ (1958), das zu einem der populärsten amerikanischen Gedichtbände avancierte. Ferlinghetti, der auch als Maler aktiv war, veröffentlichte sein letztes Werk, den Roman „Little Boy“, im Jahr 2019. Auch wenn sein Name untrennbar mit der Beat Generation verbunden ist: Er selbst sah sich dieser Gruppe, deren Mitglieder exzessiv lebten, nicht unbedingt zugehörig. „Wenn überhaupt war ich einer der letzten Bohemians und nicht einer der ersten Beats“, erklärte er einmal gegenüber dem „Guardian“.

In einem seiner großartigsten Gedichte, „I Am Waiting“, heißt es:

„I am waiting to get some intimations

of immortality

by recollecting my early childhood

and I am waiting

for the green mornings to come again

youth’s dumb green fields come back again

and I am waiting

for some strains of unpremeditated art

to shake my typewriter

and I am waiting to write

the great indelible poem

and I am waiting

for the last long careless rapture

and I am perpetually waiting

for the fleeing lovers on the Grecian Urn

to catch each other up at last

and embrace

and I am awaiting

perpetually and forever

a renaissance of wonder“.

Ferlinghetti hinterlässt zwei Kinder. Seine Tochter Julie Ferlinghetti gab interstitielle Lungenerkrankung als Todesursache ihres Vaters an.