Am 23. Juli verspricht das Hamburger Volksparkstadion eines der wichtigsten Musikevents des Jahres zu beheimaten: Taylor Swift hat sich mit ihrer Eras-Tour angekündigt.

Doch nicht nur Swifties fiebern diesem Ereignis entgegen, auch eine Wurst- und Veggie-Firma versucht vom Hype zu profitieren. Indem sie eine Stellenausschreibung für eine Guerillaaktion nutzt, die im Zusammenhang mit diesem Konzert steht.

Seit fast zwei Monaten begeistert Taylor Swift die Massen in den Konzerthallen und Stadien Europas und präsentiert die verschiedenen „Eras“ ihrer Musikkarriere.

Kein Ticket, kein Problem

Tickets für ihre Shows waren seit dem Verkaufsstart im vergangenen Jahr restlos ausverkauft.

Nur wenige glückliche Swifties ergattern noch in letzter Minute eine Karte für eine der sieben Auftritte in Deutschland. Oft zu Preisen weit über 100 Euro, je nach Sitzplatzkategorie und Austragungsort.

Doch für ein Konzert in Hamburg gibt es nun eine überraschende Möglichkeit für im wahrsten Sinne des Wortes eingefleischte Fans, Taylor Swift live zu erleben, und das sogar ohne den regulären Ticketpreis zu bezahlen.

Rügenwalder Mühle sucht unter dem Annoncen-Titel „Wurst-Promoter der nächsten Ära“ nach Interessierten für einen Minijob in Hamburg.

Obwohl Taylor Swift nicht direkt erwähnt wird, dürften Fans durch den subtilen Hinweis auf den Tournamen aufhorchen.

Wurst-Promotion im Glitzer-Look

Die Stellenanzeige beschreibt eine Tätigkeit auf einer „restlos ausverkauften Großveranstaltung“, die am 23. Juli im Volksparkstadion Hamburg stattfinden wird, genau an einem der beiden Termine, an denen Swift in der Hansestadt auftritt.

Der Lebensmittelkonzern lockt potenzielle Bewerber mit einem frühen Feierabend und der Möglichkeit, selbst das Konzert zu genießen. Zusätzlich verspricht man „glamouröse Arbeitskleidung mit Style“, die klar an den funkelnden Look von Taylor Swift und ihre Fans erinnert. Leider ein bisschen vage, dieses Versprechen – wird man das gesamte Konzert sehen können, oder werden zukünftige „Wurstpromoter“ auch nach Konzertbeginn noch die Produkte bewerben (müssen)?

Um sich für diesen unkonventionellen Job zu bewerben, müssen Interessierte ein eigenes Social-Media-Video auf Plattformen wie Instagram oder TikTok veröffentlichen.