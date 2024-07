Taylor Swift spielte am letzten Juni-Wochenende drei Konzerte im Aviva Stadium in Dublin. Um den Abschluss gebührend zu zelebrieren, ging die Popsängerin anschließend in eine irische Bar namens Hacienda. Mit dabei: ihre Crew sowie ihr Freund, der NFL-Spieler Travis Kelce, aber auch ihr Support-Act Paramore – sowie Stevie Nicks.

Über den Promi-Besuch zeigte sich auch das Hacienda-Personal hocherfreut. In einem Facebook-Post berichteten sie: „Es war großartig, Taylor Swift mit all ihren Musikern und Tänzern gestern Abend in der Hacienda zu begrüßen.“ Auch ihre Begleitung habe man als „ein besonderes Erlebnis“ empfunden.

Stevie Nicks war zuvor als Gast zur „The Eras“-Konzert am Sonntag (30. Juni) im VIP-Bereich erschienen, um sich Taylor Swifts Show und die ihre Vorband Paramore anzuschauen. Dass sie sich nach dem Gig weiterhin noch einiges zu sagen hatten, kam nicht von ungefähr …

Abschlussshow mit emotionalen Highlights

Bevor es zum Anstoßen in die Bar ging, sorgte Taylor Swift beim Finale der dreitägigen Konzertreihe in Dublin nämlich für einen besonders emotionalen Moment bei Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks, die sich erstmals eines ihrer „The Eras“-Gigs anschaute. Um ihre Anwesenheit gebührend zu ehren, widmete die 34-Jährige ihr ein Lied. „Ich habe diesen Song noch nie live gespielt“, bemerkte Swift, bevor sie kurz darauf zu „Clara Bow“ ansetzte. Der Grund, warum sie sich dafür entschied, das Stück nun erstmals vor einer Live-Crowd zu performen, sei eine anwesende „Freundin, die sich die Show ansieht“, so Swift. Sie lobte die Freundin dafür, ihr den Weg geebnet zu haben, denn sie sei „einer der Gründe, warum ich das tun kann, was ich tun kann“. Zudem wäre sie eine Person, die vielen Künstler:innen als Vorbild dienen würde und eine „Heldin“ für Swift sei. Plus: „Ich könnte ihr jedes Geheimnis verraten, sie würde es nie jemandem erzählen.“ Und danach löste sie auf: „Ich spreche von Stevie Nicks.“

In „Clara Bow“ erwähnt die Sängerin Nicks namentlich: „You look like Stevie Nicks/ In ’75, the hair and lips/ Crowd goes wild at her fingertips/ Half moonshine, a full eclipse“.

Es verblieb aber nicht nur bei dieser Widmung. Swift spielte außerdem ihren Song „You’re on Your Own, Kid“, wobei die Reihenfolge der Setlist nicht willkürlich ausgewählt war. Dass das Stück eine besondere Bedeutung für Stevie Nicks hat, erklärte die 76-Jährige bereits 2023 bei einem ihrer Konzerte in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia. Die Sängerin bedankte sich damals bei Swift für den Track, der ihr geholfen habe, den Tod von Fleetwood-Mac-Kollegin Christine McVie zu verarbeiten: „Ich danke Taylor Swift dafür, dass sie mir den Gefallen getan hat, einen Song namens ,You’re on Your Own, Kid‘ zu schreiben. Das ist die Traurigkeit, die ich fühle.“ Das Stück nun live zu erleben, schien Nicks noch einmal besonders zu berühren, denn Konzertbesucher:innen teilten später auf X mit, die Sängerin beim Weinen gesehen zu haben.

Taylor Swift wird im Juli sieben „The Eras“-Shows in Deutschland geben. Davon werden drei Auftritte in Gelsenkirchen, zwei in Hamburg und zwei in München sein.

