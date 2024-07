Als Sabrina Carpenter sechs Jahre alt war, sah sie die Disney-Serie Hannah Montana und wusste genau, wer sie sein wollte.

„Ich erinnere mich, dass ich den Pilotfilm gesehen habe und dachte: ‚Das will ich machen. Ich will singen, ich will schauspielern und ich will tanzen. Ich will all diese Dinge machen“, sagte sie in einem Interview 2020.

Drei Jahre später hatte Carpenter ihren großen Durchbruch – und zwar durch den Star dieser Show, Miley Cyrus, als sie am MileyWorld Superstar Contest teilnahm, um einen Plattenvertrag zu bekommen. Sie belegte den dritten Platz, fand aber dennoch innerhalb weniger Jahre ihren Weg zu Disney und zu einer Musikkarriere – dank der Besetzung von Girl Meets World.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tagsüber Schulmädchen, abends ein Megastar

Von 2006 bis 2011 war es unmöglich, sich dem Phänomen Hannah Montana und später dann auch Miley Cyrus zu entziehen. Die geniale Prämisse der Kindersendung: Tagsüber war Cyrus‘ Miley Stewart ein normales Highschool-Mädchen mit normalen Highschool-Problemen; nachts setzte sie sich eine blonde Perücke auf und verwandelte sich in ihren Superstar-Gegenpart Hannah Montana.

Montanas Rockstar-Leben war ein glitzernder Pop-Spaß, der einige der besten Disney-Musikstücke seiner Zeit hervorbrachte und sich in echten Top-40-Hits niederschlug. Es machte Cyrus auch zu einem Megastar, der sich vor den Augen der Welt in eine echte Hannah Montana zu verwandeln schien, als sie begann, Songs unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen.

Carpenter ist nicht der einzige Popstar der Generation Z, der nach dem Ansehen der Show eine Eingebung hatte. Chappell Roan hat immer wieder auf ihre Vorliebe für Hannah Montana als Ausgangspunkt für ihre eigenen Ambitionen hingewiesen. Bei einem Konzert in New York City Anfang 2023 trat Roan für einige Lieder sogar in Hannah-Montana-Kleidung auf.

In der Zwischenzeit zeigen Videos und Fotos aus Olivia Rodrigos Kindheit ihre vorpubertäre Vorliebe für die Sendung (und wie Carpenter hatte auch sie ihre Anfänge auf demselben Kanal wie Cyrus, bevor sie eine noch größere Gesangskarriere startete). Die etwas mehr polarisierende JoJo Siwa gab zu erkennen, dass sie erst Musikerin werden wollte, als sie die Show sah. Ihre Mutter sagte vor Jahren dem ROLLING STONE, sie wolle, dass ihre Tochter „die nächste Hannah Montana“ werde. (In jüngerer Zeit hat Siwa die Bangerz-Ära von Cyrus als Hauptinspiration für ihren Karriereschwenk als Erwachsene genannt).

Style und Persona sind ausgeklügelt

Der Erfolg von Hannah Montana wirkte sich in vielerlei Hinsicht unmittelbar aus und beflügelte die Karrieren ihrer damaligen Disney-Kollegen wie Selena Gomez, Demi Lovato und den Jonas Brothers sowie die Shows und Filme, die sie alle prägten. Aber die Auswirkungen der Show und Cyrus‘ Starpower sind erst heute in vollem Umfang zu spüren.

Wir treten jetzt in die Hannah-Montana-Generation der Popstars ein: junge Musikerinnen, die nicht nur die verschnörkelte und freche Ästhetik und die unverschämt zuckersüße Musik der Serie aufgreifen, sondern auch die Art von überlebensgroßer Persona, die Montana im Vergleich zur „echten“ Stewart hatte.

Carpenter ist das Paradebeispiel für die Hannah-Montana-Verwandlung ihrer eigenen Karriere und Marke: In den letzten Jahren hat sie sich an das High-Femme-Styling, das Make-up und die langen blonden Haare gewöhnt, die bei ihren Auftritten zu ihrem typischen Look geworden sind. Das hat sich in ihrer jüngsten Veröffentlichungsreihe noch stärker niedergeschlagen, mit Songs wie „Feather“, „Espresso“ und „Please Please Please“, die zu ihrer schüchternen, pastellfarbenen und mit Juwelen besetzten mädchenhaften Persönlichkeit passen, die sie vor der Kamera noch verstärkt.

Wie Carpenter war auch Roans eigene Musik in den Jahren vor ihrem jüngsten Welterfolg eine Mischung aus ernsthaften Bekenntnisliedern und großen, kühnen, arena-tauglichen Pop-Hymnen. Kürzlich viral gegangene Hits wie „Hot to Go!“ und „Femininomenon“ fühlen sich an wie genau die Art von Songs, die eine ältere Hannah Montana machen würde, die die Angeberei von Songs wie „Rock Star“ mit dem Ohrwurm-Feeling von „Nobody’s Perfect“ oder „The Best of Both Worlds“ verbindet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Cyrus selbst in der Zeit, in der ihr Einfluss am größten ist, eine Art Karriere-Renaissance erlebt hat. Ihre Single „Flowers“ aus dem Jahr 2023 wurde zu ihrem bisher erfolgreichsten Song – ein Kunststück für jemanden, der nach fast 20 Jahren eine Karriere voller Platin-Hits vorweisen kann.

Bei der diesjährigen Verleihung nahm sie auch ihren ersten Grammy Award mit nach Hause – eine längst überfällige Ehre, die Cyrus auf der Bühne mit einer aufsehenerregenden Performance während der Fernsehübertragung feierte. Im Gegensatz zu ihren zahlreichen anderen spektakulären Fernsehauftritten lag der Schwerpunkt auf ihrem Gesang und ihrer Bühnenpräsenz und auf nichts anderem.

Dies ist erst der Anfang einer Welt, in der die Generation Hannah Montana die Macht übernimmt. Carpenter und Roan haben jahrelang darauf hingearbeitet, die Art von Hitmachern zu werden, die sie jetzt sind – und wer weiß, wie viele andere junge Leute, die von Cyrus gelernt haben, wie man einen wirklich großartigen Popsong schreibt und vorträgt, noch auf ihre Chance warten.